«Wir sind sehr gespannt» – die Fusionsprüfung kommt in Honau im November vor die Gemeindeversammlung Am 27. November werden die Honauer Stimmbürger entscheiden, ob der Gemeinderat eine Fusion mit den beiden Nachbargemeinden Root und Gisikon prüfen soll. Simon Mathis 01.10.2020, 11.30 Uhr

Fusion – ja oder nein? Die Gemeinde Honau stellt Ende November die Weichen für ihre Zukunft.

Bild: Eveline Beerkircher (Honau, 25. Juni 2020)

In der Rontaler Kleingemeinde Honau zieht es normalerweise nicht sehr viele Stimmbürger an die Gemeindeversammlungen. Vergangenen Herbst sassen 38 von rund 300 Stimmberechtigten im Saal, ein Jahr früher waren es 18. Bei der nächsten Versammlung am 27. November könnte sich das ändern; der Gemeinderat rechnet mit einem Ansturm. Grund ist ein Traktandum, das hitzige Diskussionen verspricht: Eine Gemeindeinitiative, die erste Abklärungen einer möglichen Fusion mit den Nachbargemeinden Root und/oder Gisikon verlangt.