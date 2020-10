«Wir sind von der Billettsteuer abhängig»: So verteidigen die Luzerner Gemeinden die Ticketabgabe Nur fünf Gemeinden im Kanton Luzern kennen eine Billettsteuer. Diese warnen: Würde die Steuer fallen, verschärften sich die Finanzprobleme. Simon Mathis 19.10.2020, 05.00 Uhr

FDP-Kantonsrat Damian Hunkeler hat eine Diskussion über die umstrittene Billettsteuer angestossen. Per Vorstoss forderte er die Abschaffung der Steuer. Der Regierungsrat beantragt beim Parlament, die FDP-Motion als Postulat erheblich einzustufen. Bevor es zu einer Entscheidung kommt, will die Regierung mit den betroffenen Gemeinden prüfen, welche Auswirkungen eine Abschaffung hätte.

Im Kanton Luzern kennen nur fünf Gemeinden überhaupt eine Billettsteuer. Diese wollen allesamt an der Steuer festhalten – denn sie generiert Einnahmen, auf die die Gemeinden nur ungern verzichten:

In Luzern fliesst das Geld in die Kultur und den Sport zurück

Nur: Was geschieht eigentlich mit diesen Geldern? Klar definiert ist das einzig in der Stadt Luzern, die durch die Billettsteuer auch mit Abstand am meisten einnimmt. Hier gehen 15 Prozent an den Fonds zur Förderung und Unterstützung kultureller Aktivitäten (Fuka-Fonds). Weitere 15 Prozent gehen an den Fonds zur Förderung des Jugendsportes. Die restlichen 70 Prozent werden in den Fonds zur Allgemeinen Förderung von Kultur und Sport eingelegt. Zwei Drittel davon ist für die Kultur vorgesehen, ein Drittel für den Sport.

«Wir sind aus finanziellen Gründen von der Billettsteuer abhängig», sagt denn auch Rosie Bitterli, Leiterin der Stadtluzerner Dienstabteilung Kultur und Sport. «Fällt sie weg, würden der Stadtkasse jährlich 5,7 Millionen Franken fehlen. Für dieses Geld müssten dann die Steuerzahler zusätzlich aufkommen.»

Die Gemeinde Emmen nimmt mit den Billettsteuern jährlich zwischen 450'000 bis 550'000 Franken ein. Hier fallen die Steuern unter das Gesamtdeckungsprinzip, wonach sämtliche Einnahmen des öffentlichen Haushalts zur Deckung sämtlicher Ausgaben dienen. «So gesehen werden die Kultur- und Sportveranstaltungen indirekt durch die Billettsteuer unterstützt», sagt der Bildungs- und Kulturdirektor Brahim Aakti (SP). Ein Wegfall der Steuer würde die bereits schlechte finanzielle Situation der Gemeinde zusätzlich belasten, so Aakti. Die Einbusse müsste auf der Einnahmeseite mit Minderausgaben kompensiert werden.

Den Entscheid, die Billettsteuer nicht an einen Zweck zu binden, habe der Gemeinderat gemeinsam mit dem Einwohnerrat gefällt. «Die Gemeinde benötigt einen Spielraum, um ihre Ausgaben zu gestalten», erläutert Aakti. Eine Zweckbindung schränke diesen zu sehr ein. Denn man müsse auf aktuelle Situationen und Bedürfnisse flexibler reagieren können.

Ebikon hat im vergangenen Jahr 290'000 Franken an Billettsteuern erhoben. Würde die Steuer abgeschafft, fielen diese Einnahmen ersatzlos weg, sagt Susanne Troesch-Portmann (CVP), Gemeinderätin Finanzen. Die Einnahmen aus der Billettsteuer fliessen laut Troesch vollumfänglich in den allgemeinen Staatshaushalt.

Troesch betont jedoch, dass die Gemeinde jährlich rund eine Million Franken in die Hand nimmt, um Vereine zu unterstützen. Mit anderen Worten: Mehr als das Dreifache der Billettsteuereinnahmen komme «gesellschaftlichen, sozialen oder identitätsstiftenden Aktivitäten und Institutionen» zugute. Die separate Äufnung eines Fonds erachtet Troesch als wenig sinnvoll: «Das würde administrativ und rechtlich mehr Aufwand bedeuten, während der zusätzliche Nutzen fraglich wäre.»

In der Stadt Willisau sieht es ähnlich aus. «Für uns wäre es sehr einschneidend, wenn wir die Steuer nicht mehr hätten», sagt Stadtpräsidentin Erna Bieri-Hunkeler (FDP). Die Billettsteuer sei in Willisau zwar nicht zweckgebunden, aber die eingenommenen Gelder kämen allesamt Sport und Kultur zugute, versichert Bieri. «Die Billettsteuer macht nur einen Teil unserer Förderung in diesem Bereich aus, sie allein würde nicht annähernd ausreichen.»

Willisau nimmt durch die Steuer jährlich etwa 40‘000 bis 60‘000 Franken ein. Bieri: «Das System ermöglicht uns, auch auswärtige Besucher an den Kosten zu beteiligen, was sinnvoll und verursachergerecht ist.» So hat etwa das Ringer- und Schwingerzentrum eine regionale Ausstrahlung. Und das Jazzfestival zieht Gäste aus der ganzen Schweiz an.

Eine der Kulturanlässe, die weit über die Grenzen der Gemeinde ausstrahlen: das Jazzfestival Willisau. Hier ein Auftritt von «Chris Lightcap's Bigmouth» am 29. August 2015. Bild: Corinne Glanzmann (Weggis, 29. August 2015)

In der Stadt Kriens haben sich die Einnahmen aus den Billettsteuern in den vergangenen Jahren «massiv verändert», wie Finanzvorsteher Roger Erni (FDP) sagt: «Mit dem Wegzug des Le Théâtre nach Emmen fiel ein grosser Beitragszahler weg.»

Allerdings hat der Stadtrat vor, das Billettsteuer-Reglement anzupassen und so künftig mehr einzunehmen. Bekanntlich kämpft Kriens seit längerem mit Finanzproblemen. Laut Erni kommen die Steuereinnahmen in die allgemeine Kasse, die Beiträge an Kultur und Sport würden unabhängig der Billettsteuer ausgerichtet. «Steuern sind prinzipiell nicht zweckgebunden auszugestalten», findet Erni.