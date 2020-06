Wird die Intendantin ihren Lebenspartner beurteilen? Stellenbesetzung am Luzerner Theater wird zum Politikum Mit Ina Karr und Stefan Vogel hat das Luzerner Theater ein Paar in Schlüsselpositionen geholt: Sie wird Intendantin, er einer von vier Direktoren. Weil das Haus mit Steuergeldern von rund 20 Millionen Franken subventioniert wird, werfen die Personalia Fragen auf. Alexander von Däniken 02.06.2020, 05.00 Uhr

Das Luzerner Theater stand in den vergangenen Monaten vor zwei wichtigen Entscheiden. Erstens: Wie stellt sich das Haus nach den begrabenen Salle-Modulable-Plänen auf? Zweitens: Wer folgt im Sommer 2021 auf den charismatischen Intendanten Benedikt von Peter, der an das Theater Basel wechselt? Die Antworten auf diese Fragen mögen für sich alleine zwar schlüssig sein, in Kombination aber werden sie zum Politikum.

FDP-Kantonsrat Gaudenz Zemp (St. Niklausen) hat eine Anfrage eingereicht. Er stellt Fragen zu den Verflechtungen in der Chefetage des Luzerner Theaters. Denn ab Sommer 2021 steht dem Theater eine Intendantin vor, deren Lebenspartner ebenfalls in der Geschäftsleitung sitzt. So will Zemp vom Regierungsrat unter anderem wissen, ob künftig die Intendantin ihren Lebenspartner im Rahmen des jährlichen Qualifikationsgesprächs beurteilen wird und ob sie für allfällige Lohnanpassungen verantwortlich ist.

Von der Findungskommission zur Kandidatin

Ursache für die Fragen ist folgender Umstand: Der Stiftungsrat, das strategische Gremium des Luzerner Theaters fragte Ina Karr an, ob sie in der Findungskommission für die neue Intendanz mitwirken wolle. Karr arbeitet als Chefdramaturgin für Oper am Staatstheater Mainz. Sie sagte zu und nahm Einsitz in der Findungskommission. Dort blieb sie aber nicht lange.

Denn parallel holte der Stiftungsrat einen externen Fachmann an Bord, um ein neues Betriebskonzept zu erarbeiten: Stefan Vogel, Jurist und Musikwissenschafter, Operngeschäftsführer am Staatstheater Mainz und Ina Karrs Lebenspartner, zusammen haben sie zwei Kinder. Karr trat aus der Kommission aus, bewarb sich – wohl auch deshalb, weil ihr Partner bereits für das Luzerner Theater mitwirkte – und erhielt den Posten.

«Je länger wir in der Findungskommission mit Ina Karr zusammenarbeiteten, desto überzeugter waren wir, dass sie mit ihrem Blick auf alle drei Sparten und ihrer Führungserfahrung unseren Anforderungen perfekt entspricht», wird Stiftungsrats- und Findungskommissionspräsidentin Birgit Aufterbeck Sieber in einer Mitteilung zitiert. Über 60 Kandidatinnen und Kandidaten hätten sich um von Peters Nachfolge beworben.

«Ausschliesslich professionelle Gründe»

Nun hatte Stefan Vogel am Luzerner Theater keine Festanstellung. Noch nicht. Diesen Mai hat das Haus kommuniziert, dass Vogel Betriebsdirektor wird. Er wird als einer von vier Direktoren seiner Partnerin direkt unterstellt sein. Für den Stiftungsrat ist das kein Problem, wie Präsidentin Aufterbeck auf Anfrage unserer Zeitung sagt: «Der Stiftungsrat hat dies positiv entschieden, weil Ina Karr und Stefan Vogel absolut professionell sind und dies bereits in vielen Jahren und an mehreren Theatern unter Beweis gestellt haben. Beide haben wir unabhängig voneinander ausschliesslich aus fachlichen Gründen ausgewählt. Und wenn bereits zwei in der Geschäftsleitung ein solches Vertrauensverhältnis haben, ist das für uns ein Gewinn.»

Und sie fügt an: «Personenkonstellationen in Kaderpositionen sind immer feinstofflich und bedürfen sorgfältigster Abklärung im Vorfeld, völlig unabhängig vom Geschäftsmodell.» Dass Stefan Vogel ans Theater gebunden worden ist, um Ina Karr zu erhalten, sei keine Taktik, betont Aufterbeck. Es habe zwei Aufgaben und zwei Profile gegeben, für die zwei Profis ausgewählt worden seien. «Für Stefan Vogel hätte es andere Möglichkeiten gegeben.» Man habe zudem immer offen und transparent über die Paar-Konstellation informiert.

So unproblematisch ist die Sache für Gaudenz Zemp nicht. Er hat bei drei unabhängigen HR-Spezialisten nachgefragt. Demnach könne kaum von einer Selbstverständlichkeit gesprochen werden. Auch die Personalreglemente anderer staatlich getragener Institutionen würden in eine ganz andere Richtung weisen. So hat zum Beispiel die ETH geregelt: «Zur Vermeidung von Interessenkonflikten bzw. von Dritten wahrnehmbaren möglichen Spannungsfeldern sind Angestellte (Mitarbeitende und Vorgesetzte) der ETH Zürich, die miteinander verheiratet sind oder in einer Partnerschaft leben, immer so zu beschäftigen, dass sie einander nicht unmittelbar unter- oder übergeordnet sind.»

Zum grossen Teil über staatliche Gelder finanziert

Staatlich getragen ist auch das Luzerner Theater. In der Spielzeit 2018/2019 hat das Haus mit rund 400 Angestellten Erträge von 23,9 Millionen Franken ausgewiesen. Davon stammen knapp 20 Millionen vom Zweckverband Grosse Kulturbetriebe Kanton Luzern. Diesem steuert der Kanton 60 Prozent bei, die Stadt Luzern 40 Prozent.

Das Luzerner Theater versteht sich laut Gaudenz Zemp als kulturprägende Institution und ist bemüht, Einfluss auf die gesellschaftliche Entwicklung zu nehmen. «Aufgrund dieser Gegebenheiten hat es hohe Ansprüche an die Corporate Governance zu erfüllen. Die Prozesse und Entscheide bei der Besetzung der neuen Führung werfen diesbezüglich aber Fragen auf.»