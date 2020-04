Wird es am Rotsee diesen Samstag von Joggern wimmeln wegen der Stadtlauf-App? Als Alternative zum abgesagten Luzerner Stadtlauf können Läufer am Samstag über eine App trotzdem gemeinsam starten – irgendwo. Das könnte da und dort zu hoher Jogger-Dichte führen. Roman Hodel 23.04.2020, 17.01 Uhr

Zwei Jogger am Rotsee. Bild: Alexandra Wey/Keystone, Luzern 26. März 2020

Wer am Samstag trotz Absage des Luzerner Stadtlaufs ein paar Kilometer rennen möchte, und das erst noch in Gemeinschaft, der kann bekanntlich auf eine App zurückgreifen (wir berichteten). Man rennt dann zwar beispielsweise um 18 Uhr nicht physisch zusammen die Musegg-Classic-Strecke über sieben Kilometer – aber man ist über die App miteinander verbunden. Denn jede(r) soll irgendwo laufen – am besten auf seiner üblichen Stammstrecke. So lassen sich die Social-Distancing-Regeln in Zeiten von Corona einhalten. Doch was ist, wenn am Samstag um 18 Uhr dann plötzlich Horden von Joggern rund um den Rotsee rennen? Stadtlauf-Geschäftsführer Andreas Grüter sagt: