Stadt Luzern: Mieten für Geschäfte an Toplagen tendenziell tiefer

Wirtschaft In der Stadt Luzern sind Mietpreise für Geschäfte an Toplagen tendenziell gesunken Extrem hohe Mietpreise für Geschäftslokale bis 3000 Franken gibt es in der Stadt Luzern nicht mehr. Das könnte eine Folge der Coronapandemie sein. Der Branchenmix blieb weitgehend unverändert. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 27.10.2021, 19.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Passanten unterwegs auf der Weggisgasse: Viele Detaillisten konnten nach dem zweiten Shutdown ihre Türen wieder öffnen.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 1. März 2021)

Die Medianmiete (mittlere Miete) für Verkaufsflächen in der Stadt Luzern ist 2020 mit jährlich 401 Franken pro Quadratmeter im Vergleich zum Vorjahr (405 Franken pro Quadratmeter) stabil geblieben. Insgesamt befindet sich Luzern damit auf einem ähnlichen Preisniveau wie die Schweizer Grossstädte Basel, Bern, Genf, Lausanne, Winterthur oder Zürich. Das zeigen die Ergebnisse des Monitorings zur Mietpreisentwicklung, das die Firma ImmoCompass im Auftrag der Stadt Luzern vornahm.

Für das Monitoring wurden einerseits Inserate ausgewertet, die 2020 erschienen. In der Stadt Luzern gibt es pro Jahr durchschnittlich 50 Immobilieninserate für Verkaufsflächen, wobei es von Jahr zu Jahr Schwankungen gibt. «Im regionalen Vergleich mit Städten ähnlicher Einwohnergrösse sind dies eher viele Inserate», schreibt ImmoCompass. Vergleichend dazu wurde die Reida Immobiliendatenbank von institutionellen Eigentümern, etwa Pensionskassen, genutzt.

Nicht gleich geblieben, sondern sogar gesunken ist aber das Preisniveau bei den 10 Prozent teuersten Verkaufsflächen in der Stadt Luzern. Hier lagen die jährlichen Mieten 2020 mit 1005 Franken pro Quadratmeter um 170 Franken tiefer als im Vorjahr, in dem für diese Verkaufsflächen eine Medianmiete von 1175 Franken resultierte (siehe Tabelle).

Preisniveau auf dem tiefsten Stand seit 2014

«Das Preisniveau dieser Verkaufsflächen liegt in Luzern damit erstmals seit der Erhebung des Monitorings 2018 unter dem Preisniveau der Grossstädte und ist somit auf dem tiefstem Niveau seit 2014», so ImmoCompass. In den Schweizer Grossstädten stieg das Preisniveau bei den 10 Prozent teuersten Mieten deutlich an. Auch in den mittelgrossen Städten sind die Preise insgesamt gestiegen, jedoch nicht so stark wie in den Grossstädten.

Bei den Tourismusorten sind einzig die Preise für besonders teure Verkaufsflächen gestiegen, während alle anderen eine leichte Abnahme des Preisniveaus zu verzeichnen hatten. «Die Stadt Luzern ist mit ihren rund 82'000 Einwohnerinnen und Einwohnern grundsätzlich eine mittelgrosse Stadt. Unter den mittelgrossen Benchmarkstädten ist sie jedoch die grösste. Deshalb und aufgrund ihrer geografischen Lage und ihrer Zentrumsfunktion ist es nachvollziehbar, dass sich das Mietpreisniveau generell im Bereich der Schweizer Grossstädte bewegt», sagt Peter Weber, Beauftragter für Wirtschaftsfragen bei der Stadt Luzern.

Haben die Coronapandemie und der einbrechende Tourismus dazu geführt, dass die Mietpreise an den Toplagen in der Stadt Luzern gesunken sind? «Das ist möglich», sagt Peter Weber. Allerdings werde wohl erst das Monitoring der Jahre 2021 und 2022 dazu nähere Aussagen ermöglichen.

Vergleichbar mit Preisniveau an Toplagen in anderen Städten

Topmieten von jährlich 1200 Franken bis zu 3000 Franken pro Quadratmeter wurden in Inseraten im Jahr 2020 in der Stadt keine verlangt. 2019 waren solche Mieten in den Gebieten um den Schwanenplatz sowie in den Bereichen Grendelstrasse, Bahnhof und Pilatusstrasse noch zu finden. 2020 ist das Preisniveau in diesen Gebieten gesunken und liegt mit 800 Franken bis 1500 Franken pro Quadratmeter und pro Jahr auf einem ähnlichen Niveau wie an der Weggisgasse, Kapellgasse sowie im Dreieck zwischen Mühlenplatz, Kramgasse und Rössligasse. «Dieses Preisniveau ist vergleichbar mit den Toplagen in anderen Schweizer Städten», schreibt die Firma ImmoCompass.

Zieht man vergleichend die Reida-Zahlen der institutionellen Eigentümer hinzu, fällt eine Ausnahme auf: Im Segment der 10 Prozent teuersten Mietpreise kam es in der Luzerner Altstadt gegenüber dem Vorjahr zu einer Preissteigerung um nicht weniger als 44 Prozent – ab 2155 Franken aufwärts. ImmoCompass relativiert diese Zahl allerdings: «Sie ist auf eine Neuvermietung eines Einzelhandelsgeschäftes in der Altstadt zurückzuführen, dessen Miete beträchtlich gestiegen ist.» Auch Peter Weber betont: «Das ist eine Ausnahme. Sie beruht nicht auf einem Inserat, sondern auf einer Mietpreisvereinbarung, die möglicherweise schon in einem früheren Jahr abgeschlossen wurde.» Um welche Liegenschaft es sich handelt, ist nicht bekannt.

Insgesamt lagen die Medianpreise für Verkaufsflächen gemäss Reida-Daten in der Altstadt 2020 bei 586 Franken pro Quadratmeter und Jahr. Das sind 44 Franken weniger als im Vorjahr. Ausserhalb der Altstadt und des Bahnhofgebietes lag der jährliche Quadratmeterpreis ähnlich wie in den Vorjahren 2018 und 2019 bei unter 600 Franken. Im Gebiet Hirschmatt-Neustadt gibt es vor allem in Bahnhofsnähe vereinzelt hohe Mieten, generell liegt das Preisniveau hier aber deutlich unter dem der Altstadt. Das Quartier Tribschen-Langensand zeichnet sich durch eine sehr enge Preisbandbreite aus, Ausreisser mit über 400 Franken sind selten.

«Zusammenfassend lässt sich basierend auf den Daten der Immobilieninserate sagen, dass sich die Preisspannweite der Mieten insgesamt reduzierte und eine Annäherung der Mieten des teuren und des günstigen Segments stattfand», bilanziert ImmoCompass. Und:

«Ob sich in Zukunft in Folge der Coronapandemie eine weitere Annäherung der Mietpreise ergibt, wird sich in den Folgejahren zeigen.»

Der Mietpreis für die 10 Prozent günstigsten Verkaufsflächen nahm in der Stadt Luzern leicht zu, von jährlich 226 Franken auf 237 Franken pro Quadratmeter.

Verhältnis der Branchen blieb praktisch gleich

ImmoCompass hat auch den Branchenmix untersucht. Dieser ist 2020 in der Stadt Luzern gegenüber 2019 weitgehend unverändert geblieben. Einzig in der Branche Dienstleistungen gab es ein Minus von 1 Prozent. «Es kam zu Filialschliessungen und Neueröffnungen, jedoch blieb das Verhältnis der Branchen in Luzern praktisch gleich», sagt Peter Weber. Gemäss dem Monitoring ist die Anzahl der Detailhandelsfilialen im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 17 Filialen gesunken, das bedeutet ein Minus von 1,3 Prozent. 36 Filialen wurden im Jahr 2020 geschlossen, 19 eröffnet. 2019 war eine deutlich grössere Dynamik zu spüren: Damals wurden 81 Filialen geschlossen und 69 Filialen eröffnet. «Die tiefere Dynamik dürfte auf die Coronapandemie zurückzuführen sein», sagt Peter Weber:

«Die Firmen warten ab, wie sich die Lage entwickelt.»

Auch hierzu würden die Jahre 2021 und 2022 aussagekräftiger sein.

Mit 1318 Detailhandelsfilialen liegt die Stadt Luzern 2020 mengenmässig nach wie vor um 11,6 Prozent über dem Durchschnitt der Vergleichsstädte Lausanne, Bern, Winterthur, St.Gallen, Lugano und Biel. 2019 betrug der entsprechende Wert plus 9,8 Prozent. Wie 2018 und 2019 gibt es auch im Jahr 2020 insbesondere im Bereich Café/Restaurant, Food Fachhandel, persönliche Pflege, Schmuck und Uhren sowie Bekleidung ein grosses Angebot.

Am meisten Dynamik in der Branche Gastronomie

Von allen Branchen war bei der Gastronomie im Jahr 2020 am meisten Dynamik zu verzeichnen. Im Bereich Café/Restaurant kam es zu elf Schliessungen und fünf Neueröffnungen – oft mit Take-away-Konzepten. Im Bereich persönliche Pflege insbesondere bei den Coiffeuren gab es gewisse Bewegungen, jedoch weniger stark als im Vorjahr. Als einzige Branche konnte der übrige aperiodische Bedarf – etwa Haushaltwaren, Elektronik, Sport, übriger Non-Food – einen Anstieg von drei Filialen verzeichnen.

Auch 2020 weist die Stadt Luzern in der Gesamtbetrachtung einen ausgewogenen Detailhandelsmix mit quartierspezifischen Unterschieden auf. Der Branchenmix der ganzen Stadt Luzern veränderte sich 2020 gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig (Dienstleistungen minus 1 Prozent). In der Altstadt wurden netto sechs Filialen in der Branche Gastronomie geschlossen, im Hirschmatt-Neustadtquartier gingen unter dem Strich vier Filialen in der Branche Dienstleistungen zu. Im Quartier Hirschmatt-Neustadtquartier gab es netto zugleich die meisten Eröffnungen, etwa vier Filialen in der Branche übriger aperiodischer Bedarf.

Die Monitoringberichte sind auch auf der Website «Wirtschaftsfragen» der Stadt Luzern unter der Rubrik Dokumente aufgeschaltet. Dort finden sich zum Vergleich auch die Monitoringberichte 2018 und 2019.