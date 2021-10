Luzerner Gewerbeverband: Fachkräftemangel spitzt sich zu

Wirtschaft Luzerner Gewerbeverband warnt: Fachkräftemangel spitzt sich weiter zu – erste Massnahmen jedoch erfolgreich Vom Lehrstellenparcours bis zu digitalen Innovationen: Ein ganzes Bündel an Massnahmen gegen den Fachkräftemangel hat der KMU- und Gewerbeverband Kanton Luzern vor einem halben Jahr präsentiert. Diese werden auch nötig sein, wie der Verband betont. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 18.10.2021, 05.00 Uhr

Die Berufsbildungsmesse Zebi soll nächstes Jahr nicht nur physisch im November stattfinden, sondern auch digital das ganze Jahr hindurch.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 3. Februar 2021)

Die Mangelerscheinungen der Luzerner Wirtschaft werden immer offensichtlicher: In der Gastronomie, in der Informatik und in den Gesundheitsberufen fehlen Fachkräfte. Gaudenz Zemp, Direktor des KMU- und Gewerbeverbands Kanton Luzern (KGL), sagt auf Anfrage: