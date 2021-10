Gesellschaft Fast wie die «Champs Élysées»: Die Pilatusstrasse war einmal die Parademeile der Stadt Luzern Einst verkehrten auf der Pilatusstrasse Züge, und es gab als «Dauerärgernis im Quartier» eine Bahnschranke. 1896, mit der Eröffnung des neuen Bahnhofs, wurde alles anders. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 10.10.2021, 05.00 Uhr

Die Pilatusstrasse um 1910 (Blick Richtung Bahnhof). Links das damalige, neubarocke Gebäude der Kantonalbank, das 1968 dem heutigen Neubau weichen musste.

Bild: Stadtarchiv

Die Pilatusstrasse in Luzern ist gerade daran, zwei Traditionsgeschäfte zu verlieren: Foto Ecker an der Pilatusstrasse 5 schloss Ende September für immer. Das Modehaus Kofler an der Pilatusstrasse 3 gibt sein Geschäft Anfang 2022 auf. Ein Grund dafür ist die Konkurrenz durch den Online-Handel.

Vor Jahren verliessen schon andere Traditionshäuser die Pilatusstrasse, etwa Schuhe Imgrüth oder Apotheke 13. Ein schleichender Niedergang? Dabei hatte die Pilatusstrasse einst den Ruf, die wichtigste Einkaufsmeile der Stadt zu sein.

Das Hotel Victoria an der Ecke Pilatus-/Hirschmattstrasse um 1895, das Gebäude steht heute noch; es ist jetzt ein Wohn- und Geschäftshaus. Vorne die Gleisanlagen, auf denen damals Züge der Centralbahn verkehrten.

Von 1859 bis 1896 führte die Bahnlinie der Schweizerischen Centralbahn durch die heutige Pilatusstrasse. Auf zwei Gleisen verkehrten hier die Züge von Olten nach Luzern. Der Grund dafür war, dass der Luzerner Bahnhof damals Richtung Westen zum Pilatusplatz ausgerichtet war, nicht wie heute Richtung Süd. Speziell war auch, dass die Pilatusstrasse damals zweigeteilt war. Der obere Teil ab Pilatusplatz bis zum heutigen Viktoriaplatz und zur damaligen Gasfabrik verlief rechts der Bahnlinie, der untere Teil, der damals noch Bürgenstrasse hiess, links der Gleise. Deshalb auch heute noch der auffällige Knick der Pilatusstrasse beim Viktoriaplatz (https://youtu.be/xnONKOeK_2M).

Um von einer Strassenseite zur anderen zu gelangen, musste man das Bahntrassee überqueren. Der Bahnübergang war ein «Dauerärgernis im Quartier», schreibt der Historiker Stefan Ragaz in seiner umfassenden Arbeit zur Geschichte des Quartiers Hirschmatt-Neustadt. Eine Zählung in den 1880er Jahren ergab, dass täglich 7500 bis 11‘000 Fussgänger sowie 600 bis 800 Fuhrwerke und erste Motorfahrzeuge den Bahnübergang überquerten. Dabei waren die Schranken wegen der durchfahrenden Züge pro Tag während 6,5 bis 7 Stunden geschlossen.

Keine Spur von Shopping-Feeling also! Das änderte sich 1896 mit der Eröffnung des neuen Luzerner Bahnhofs. Die Zufahrt erfolgte fortan nicht mehr von Westen her, sondern neu aus südlicher Richtung. Deshalb waren die Gleise vom Pilatusplatz her überflüssig. Innert kürzester Zeit wurden die Schienen entfernt. «Das aufgehobene Bahntrassee wandelte sich innerhalb nur eines Jahres zu einer repräsentativen, von Baumreihen gesäumten Prachtstrasse, schon bald der bedeutendsten Geschäftsstrasse der Stadt», schreibt Ragaz.

Pilatusstrasse um 1898 nach Aufhebung der Zuglinie beim heutigen Viktoriaplatz. Rechts das Gerüst der «Pilatushof»-Baustelle (heute «La vie en rose»), gegenüber Café Bank und die vorgebauten Lagerschuppen des Getreidehändlers Schaller. Diese mussten 1905 dem ersten Neubau der Kantonalbank weichen. Unten eine der Gaslaternen, mit denen die Strassen der Stadt bis 1918 beleuchtet wurden.

Es folgte eine intensive Bautätigkeit. 1899 wurde das Hotel Monopol eröffnet, 1900 folgten das Gebäude mit dem Hotel Bristol, in dem sich heute das kurz vor der Geschäftsaufgabe stehende Modehaus Kofler befindet, sowie das Wohnhaus, in dem 1909 das Hotel Schiller (heute Hotel Renaissance) und das Hotel De Paris (heute Blue Bar) eingerichtet wurden. 1908 wurde an der Pilatusstrasse 34 das erste Kino der Stadt Luzern eröffnet. Nach der Einstellung der Bahnlinie verkehrten auf der Pilatusstrasse ab 1899 Trams. Die Linie 1 zwischen Maihof und Kriens verkehrte bis 1961, die Linie 2 ab Bahnhof Luzern nach Emmenbrücke wurde 1959 eingestellt.

Die mondäne Pilatusstrasse auf einer Ansichtskarte von 1904 (Blick vom Bahnhof aus). Links das Hotel Monopol. Rechts das Hotel Gotthard, das 1869 erbaut und 1964 abgerissen wurde; an seiner Stelle steht dort heute das UBS-Gebäude. 1899, nach der Einstellung der Bahnlinie, fuhren die ersten Trams durch die Pilatusstrasse.



Die Pilatusstrasse galt damals als mondän und wurde oft mit der Zürcher Bahnhofstrasse verglichen. Der Rechtsanwalt und Lokalhistoriker Kuno Müller schrieb 1949 in einer Quartierchronik von grossstädtischen Geschäften, «die am Tage ihrer Eröffnung unzweifelhaft das Letzte und Modernste bieten». In den 1960er und 1970er Jahren veränderte sich die Pilatusstrasse teils markant. Zwischen dem Bahnhof und der Hirschmattstrasse wurde auf der nördlichen Strassenseite mit Ausnahme des Nationalbankgebäudes (heute Sammlung Rosengart) die ganze Häuserzeile ersetzt.

Die Pilatusstrasse um 1905 ZHB Luzern Sondersammlung

Zwischen Viktoriaplatz und Pilatusplatz, hier aber an der südlichen Strassenfront, kam es ebenfalls zu grossen baulichen Veränderungen. Die meisten Neubauten sind sieben- und achtgeschossige Wohn- und Geschäftshausblöcke «mit zum Teil platten Fassaden», wie es im Stadtführer «Luzern entdecken» von 2016 heisst. Die gegenüberliegende Häuserfront blieb intakt.

Nach der Aufhebung der Eisenbahnlinie wurde die Pilatusstrasse zu einem Stadtboulevard. Links das damalige Hotel Jura. Es wurde 1955 abgerissen und 1957 durch das Hotel Astoria ersetzt.

Den Anfang der Erneuerungswelle machte gemäss Ragaz das Hotel Astoria, das 1957 anstelle des Hotels Jura «in einem modernen, bewusst sachlichen Stil gebaut wurde».

Pilatusstrasse (Blick Richtung Pilatusplatz) um 1910. Links das Hotel Jura, das 1957 durch das Hotel Astoria ersetzt wurde.

Bild Stadtarchiv

1963 wurde das Hotel Gotthard am Bahnhofplatz abgerissen. Aufgrund des sumpfigen Baugrundes dauerte es sechs Jahre, bis der Schweizerische Bankverein (heute UBS) in den Neubau einziehen konnte – «ein Neubau, der wegen seines architektonischen Kontrastes immer noch als ein Fremdkörper in der Häuserfront am Bahnhofplatz empfunden wird», so Ragaz.

Pilatusstrasse um 1910. Links das Hotel Gotthard, das 1963 dem heutigen UBS-Gebäude weichen musste. Hinten rechts der Bahnhof.

Bild: Stadtarchiv

Zwischen 1969 und 1973 entstand die neue Kantonalbank, zwischen 1977 und 1979 der Flora-Komplex. Am anderen Ende der Pilatusstrasse wurde 1980 der Neubau der Volksbank Willisau vollendet (heute Valiant Bank).

Die Pilatusstrasse hatte mit ihrer Grossflächigkeit und den beidseitigen Baumreihen stets einen Flanierstrassen-Charakter, ideal für Einkaufsläden aller Art. Mit zunehmendem Verkehr ging dieser Charakter etwas verloren, auch wenn eine Immobilienfirma eine Wohnung an der Pilatusstrasse unlängst als «an den Luzerner Champs Élysées gelegen» anpries.

Heute: Vom grossen Warenhaus bis zum Interior-Design-Geschäft

Es gibt immer noch viele Einkaufsläden und Servicegeschäfte an der Pilatusstrasse. Und der Mix ist nach wie vor beachtlich. Eine Zählung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, ergibt 11 Unternehmen im Bereich Physio/Fitness/Gesundheit/Kosmetik, 9 Restaurants, 6 Modegeschäfte, 4 Coiffeurläden, 3 Schmuckgeschäfte, 3 Bäckereien, 3 Reisebüros, 2 Immobilienfirmen, 2 Drogerien/Apotheken, 2 Banken, 1 Sportgeschäft, 1 Parfümladen, 1 Textilfärberei, 1 Interior-Design-Geschäft, 1 Museum und ein 1 Kino.

Zu den grössten Einkaufshäusern an der Pilatusstrasse gehören heute das Warenhaus Globus und das Modehaus Gränicher. Wer die frei werdenden Flächen bei Kofler und Foto Ecker besetzen wird, ist noch offen.

Zusätzliche Informationen auf www.hirschmatt-neustadt.ch/geschichte-neustadt