Wirtschaft Ramseier investiert 19 Millionen Franken in eine neue PET-Abfüllanlage In Sursee wurde eine neue Abfülllinie für Getränke in Weithalsflaschen eröffnet. Sie reduziere unter anderem den Wasserverbrauch deutlich. 13.04.2022, 15.18 Uhr

Ramseier Suisse AG hat am Dienstag eine neue PET-Abfülllinie für Getränke in Weithalsflaschen in Betrieb genommen. Dank «modernster Technologie» könne unter anderem der Wasser- und Dampfverbrauch sowie der Einsatz an Reinigungsmitteln deutlich reduziert werden, heisst es in einer Mitteilung. Die Gesamtkosten betragen rund 19 Millionen Franken. «Durch den geringeren Vor- und Nachlauf während der Abfüllungen werden die Produktverluste pro Charge und somit der Food-Waste weiter verringert», wird Geschäftsführer Christoph Richli zitiert.

Die neue PET-Abfülllinie in Sursee Bild: PD

Die bisherige Anlage war 19 Jahre in Betrieb. Die Abfüllhalle am Standort Sursee sei vorgängig erweitert worden, um Platz für die neue Linie zu schaffen. Auf der neuen Anlage werden stille, nicht karbonisierte Getränke abgefüllt. Die Entwicklung dieses Produktsegments sei in den vergangenen Jahren sehr positiv gewesen. Die neue Anlage verfügt über eine Leistung von 12’000 Flaschen pro Stunde. Neben der neuen Abfülllinie werden am Standort Sursee auch eine PET-Abfülllinie für Enghalsflaschen, eine Glasabfülllinie, zwei Anlagen für Weichpackungen und eine Bag-in-Box-Abfülllinie betrieben. (rbi)