Peter Weber (Jahrgang 1971) ist seit 2018 Wirtschaftsbeauftragter der Stadt Luzern. In dieser Funktion ist er vor allem für die Beziehungspflege zu Unternehmen und Organisationen aus der Wirtschaft zuständig – als Ergänzung zur kantonalen Wirtschaftsförderung, die auch Ansiedlungen zum Ziel hat. Weiter leitet er den Prozess zur Entwicklung einer neuen Tourismusvision. Weber ist ausgebildeter Betriebsökonom und hat mehrere Weiterbildungen absolviert, unter anderem in Brand & Marketing Management an der Hochschule Luzern. Bis 2018 war er als Geschäftsleitungsmitglied und Leiter Verkauf Export bei der Bio-Familia AG in Sachseln tätig. Zuvor arbeitete er unter anderem in mehreren Hotelunternehmen im Ausland.