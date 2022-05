Carmen Sanchez ist das neue Gesicht der Wirtschaft Emmen

Wirtschaftsförderung Emmen besetzt neue Stelle mit Carmen Sanchez Die 40-jährige Carmen Sanchez ist das neue Gesicht der Emmer Wirtschaft 11.05.2022, 20.34 Uhr

Carmen Sanchez. Bild: PD

Die Gemeinde Emmen hat eine neue Verantwortliche für Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung. Carmen Sanchez (40) wird per 16. August die neu geschaffene Stelle antreten, teilt die Gemeinde mit.

Sanchez ist diplomierte Betriebsökonomin und in Emmen aufgewachsen. Sie ist derzeit Projektkoordinatorin im Departement Schule und Kultur der Gemeinde Emmen. Zuvor war sie in Handelsunternehmen sowie in Event- und Werbeagenturen tätig. (stp)