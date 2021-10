Swiss City Marathon Darum startet der Stanser Tino Meyer am Sonntag in Luzern statt in New York

Tino Meyer (40) bereitete sich auf den New Yorker Marathon vor. Dann verunmöglichten Einreise-Restriktionen den Plan. Schliesslich sass er in Paris beim Frühstück - und der Marathon-Wunsch ging doch noch in Erfüllung.