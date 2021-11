Hier kommt die Schweizer Nati in Luzern an

Nach der starken Leistung der Schweizer Fussball Nati am Freitag gegen Italien geht es Schlag auf Schlag weiter. Am Montag findet in Luzern das entscheidende Spiel gegen Bulgarien statt. Heute Sonntag sind die Nati-Stars in Luzern angekommen.