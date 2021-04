Landauf, landab Wo ein Wille ist, ist auch... Aus der Region, für die Region. Unser Reporter hat sich redlich bemüht, das heimische Gewerbe zu unterstützen. Zu fast jedem Preis. Doch für einmal war es die Mühe nicht wert. Roger Rüegger 23.04.2021, 05.00 Uhr

Selbstverständlich unterstütze ich das lokale Gewerbe. Die Eier hole ich immer beim Bauern in meinem Wohnort, fürs Fleisch fahre ich meistens zum Hofladen in einer Nachbargemeinde und das Bier trage ich nicht selten von einer Rampe in der Region Sursee zu meinem Auto.