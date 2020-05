Wohin mit all der Kunst? Familien von verstorbenen Luzerner Künstlern stecken in einem Dilemma Künstler hinterlassen nach ihrem Tod oft eine grosse Zahl an Werken. Nur ein sehr kleiner Teil davon schafft es ins Museum oder in eine Privatsammlung. Hugo Bischof 24.05.2020, 17.07 Uhr

Kunst wird zunächst für die Gegenwart geschaffen. Im besten Fall soll sie aber auch nach dem Tod ihrer Schöpfer für zukünftige Generationen eine Bedeutung haben. Die Realität ist aber häufig eine andere. «Was ist mit den unzähligen Nachlässen von Künstlern, deren Schöpfungen schon zu Lebzeiten kaum verkäuflich waren und die nun auf Estrichen und in Scheunen den Nachkommen schlaflose Nächte bereiten?», fragte sich der Autor eines Artikels in unserer Zeitung unter dem Titel «Wohin mit der Kunst?» (Artikel vom 16. November 2019). Irgendwann stelle sich da sogar die Frage der Entsorgung. Doch, so der Autor:

«Kunstwerke zu zerstören ist ein Tabu. Kulturelle Werte zu erhalten ist eine zivilisatorische Errungenschaft, die keine Ausnahmen duldet.»

In den letzten Jahren entstanden in diversen Städten Anlaufstellen für die Archivierung von Nachlässen bildender Künstler, in Zürich etwa die «Art Dock» und in Pully die «Fondation Ateliers d’Artistes». In Bern gibt es seit 1998 die Gesellschaft zur Nachlassverwaltung schweizerischer bildender Künstlerinnen; sie rief zu diesem Zweck das Archiv Arte ins Leben. In der Zentralschweiz hat der 2001 gegründete Berufsverband für visuelle Kunst (Visarte) Ende 2019 eine Anlaufstelle für künstlerische Nachlässe eingerichtet. 250 Aktivmitglieder gehören dem Verband an.

Werke des Luzerner Künstlers Aldo Walker (1938-2000) werden für die nach der Coronakrise im Kunstmuseum Luzern wiedereröffnete Ausstellung «Alles echt!» aufgehängt. Einige Werke Walkers sind Teil der Sammlung des Kunstmuseums. Bild: Urs Flüeler / Keystone (7. Mai 2020)

Visarte bietet seinen Mitgliedern und ihren Angehörigen eine kostenlose Erstberatung an. Wie kann ein künstlerisches Werk fachgerecht aufbewahrt werden (präventive Konservierung)? Wer kann beraten, wenn ein Werk finanziell und/oder künstlerisch bewertet werden soll? Was braucht es, damit zum Beispiel Museen oder Archive Schenkungen annehmen? Um solche und ähnliche Fragen geht es. Visarte-Vorstandsmitglied Bettina Staub betont:

«Die Vorstellung, mit dem künstlerischen Nachlass Geld zu verdienen, ist oft unrealistisch. In erster Linie geht es darum, einen Ort zu finden, wo die Bilder weiter Freude bereiten.»

Dass ein Teil der Bilder entsorgt werden müsse, sei meist unvermeidlich. Oft berate Visarte bei der Organisation einer Ausstellung. In einem aktuellen Fall helfe man bei der Suche nach einem Archiv oder einer Bibliothek, wo mehrere Ordner eines Künstler-Tagebuchs eine Bleibe finden könnten, sagt Staub. In einem anderen Fall gehe es um ein sehr umfangreiches Werk, für das man eine optimale Lösung suche, um es für eine möglichst breite Öffentlichkeit zu erhalten. Namen der verstorbenen Künstler nennt Staub auf Wunsch der Nachkommen nicht.

Nur ein kleiner Teil hat Chancen auf Aufnahme ins Kunstmuseum Luzern

Wie wird die Aufnahme von Künstler-Nachlässen im Kunstmuseum Luzern gehandhabt? Dessen Direktorin Fanni Fetzer betont: «Wir sind grundsätzlich interessiert, Bilder aus dem Nachlass verstorbener Kunstschaffender aus der Region Zentralschweiz aufzunehmen. Diese müssen sich aber mit unserem Sammlungskonzept vereinbaren lassen, das sich an Geschichte und Gegenwart des Kunstmuseums sowie am Standort Luzern orientiert.» Das Kunstmuseum Luzern hat vier Sammlungsschwerpunkte:

historische Werke mit Bezug zur Zentralschweiz

Kunst der 1970er Jahre

zeitgenössische Werke von Zentralschweizer Kunstschaffenden von nationaler oder internationaler Bedeutung

Spurensicherung der eigenen Ausstellungstätigkeit

«Die geschenkten Werke müssen die vorhandenen Bestände ergänzen und dürfen keine Doubletten bilden.»

Schenkungsangebote werden durch die Sammlungskommission geprüft; in ihr haben das Kunstmuseum selber, die Kunstgesellschaft Luzern sowie die Best Art Collection Luzern Einsitz. Letztere ist 2012 aus der 1933 gegründeten Bernhard Eglin-Stiftung hervorgegangen und bezweckt den Ausbau und den Erhalt der Sammlung des Kunstmuseums Luzern. Der Stiftungsrat besteht aus 36 Persönlichkeiten der Zentralschweiz, darunter kraft ihres Amtes der Präsident der Kunstgesellschaft und die Direktorin des Kunstmuseums. Bei positivem Bescheid erfolgt zusätzlich eine Prüfung durch die Restaurierungsabteilung. Fetzer betont:

«Das Kunstmuseum Luzern erhält jährlich mehrere Schenkungsangebote.»

Fetzer: «In der Regel werden nicht gesamte Nachlässe, sondern einzelne Werkgruppen zur Ergänzung der vorhandenen Bestände aufgenommen.» In den vergangenen Jahren waren dies etwa Werke von

Josephine Troller (1908-2004) oder

Josephine Troller, Garten Eden, 1963–64, Öl auf Leinwand, 80 x 130 cm, Kunstmuseum Luzern Josephine Troller, Seifenblasen, 1946, Gouache auf Papier, montiert auf Papier, 32 x 25 cm, Kunstmuseum Luzern Bilder der 2004 verstorbenen Luzerner Künstlerin Josephine Troller in einer Ausstellung 2007 im Kunstmuseum Luzern.

Max von Moos (1903-1979).

Max von Moos, Archaische Frühlingsfeier, 1953, Tempera auf Karton, 54 x 80 cm, Kunstmuseum Luzern, Depositum der Max von Moos Stiftung Max von Moos, Konfrontation III, 1970, Tempera und Öl auf Sperrholz, lackiert, 61 x 127 cm, Kunstmuseum Luzern, Depositum der Max von Moos Stiftung Max von Moos, ohne Titel, um 1931, Tempera auf Karton, 38.2 x 46 cm, Kunstmuseum Luzern, Depositum der Max von Moos Stiftung Öl, temperauntermalt auf Karton, lackiert, 57 x 78,5 cm, Kunsthaus Aarau

Der Luzerner Maler Max von Moos (1903-1979) im Dezember 1961 vor einem seiner Werke. Der Luzerner Maler Max von Moos

Die Sammlungstätigkeit des Kunstmuseums Luzern ist also höchst selektiv. Es gebe ohnehin keinen Raum für die Lagerung von Künstler-Nachlässen, sagt Fetzer: «Unsere internen und externen Depots sind viel zu klein.» Insgesamt rund 6500 Kunstwerke besitzt das Kunstmuseum Luzern. Jedes Jahr wird ein anderer Teil der Sammlung gezeigt.

Strikte Selektion in der Kunsthalle Luzern

Noch strikter ist die Selektion bei der Kunsthalle Luzern, die sich im Erdgeschoss des Bourbaki-Gebäudes am Löwenplatz befindet. «Wir haben keine eigene Sammlung, weder von zeitgenössischen noch von verstorbenen Kunstschaffenden», sagt deren Leiter Michael Sutter: «Wir fokussieren uns auf die Präsentation und Vermittlung zeitgenössischer Kunst und arbeiten mit lebenden Kunstschaffenden zusammen. Wir haben nicht einen musealen Auftrag, der das Sammeln, Konservieren und Bewahren von Kunstwerken mit einbezieht.» Gemäss Sutter hat die Kunsthalle Luzern noch nie eine Ausstellung explizit aus einem Kunstnachlass organisiert. Einzig 2014 fand eine Präsentation mit Werken von Peter Dietschy (1935-2013) statt, der während der Planungsphase der Ausstellung überraschend gestorben war.

Alessa Panayiotou, damalige Kuratorin der Kunsthalle Luzern, 2014 in der Ausstellung mit Bildern des während der Vorbereitung für die Ausstellung verstorbenen Peter Dietschy (1935-2013).

Bild: Pius Amrein (9. Oktober 2014)

Bei allfälligen Anfragen von Kunstnachlässen versuche man, «geeignete Anlaufstellen zu vermitteln und Kontakte mit Nachlassverwaltungen herzustellen». Rund zwei- bis dreimal pro Jahr gebe es solche Anfragen, sagt Sutter:

«Die meisten sind sich bei der Anfrage aber bereits im Klaren, dass wir nicht über die personellen und räumlichen Voraussetzungen verfügen, Künstlernachlässe zu bewirtschaften.»

Dafür unterhält die Kunsthalle Luzern seit 1996 eine Dokustelle. Darin bietet sie zurzeit 182 individuelle Portfolios von Innerschweizer Kunstschaffenden zur öffentlichen Nutzung unentgeltlich zur Verfügung. Anhand der Doku-Sammelmappen können sich Interessierte einen Überblick über das Schaffen der Künstler machen. In der Dokustelle werden grundsätzlich nur die Portfolios lebender Kunstschaffender aufbewahrt und für die Vermittlung und Präsentation genutzt. Mit dem Tod der Kunstschaffenden erlischt deren Mitgliedschaft. «Es gibt einzelne Ausnahmefälle, bei denen es den Hinterbliebenen äusserst wichtig ist, dass die Portfolios in physischem Zustand weiterbestehen», sagt Sutter.

Auch Privatsammler können helfen

Neben Museen, Galerien und anderen Kunstinstitutionen gibt es auch Privatpersonen, die Werke von regionalen Künstlerinnen und Künstlern sammeln, häufig aufgrund privater Kontakte. Ein Beispiel ist die 72-jährige Yvonne Merz (Artikel der Luzerner Zeitung vom 6. August 2016). Ihre Privatwohnung in Luzern ist voll behängt mit Bildern bekannter Künstler wie Peter Dietschy (1935-2013), Hans Erni (1909-2015), Godi Hirschi (1932-2017), Aldo Walker (1938-2000) oder Rolf Winnewisser (geboren 1949). Die meisten hat sie persönlich gekannt.

Bild: Pius Amrein (28, Juli 2016)

Bild: Pius Amrein (28, Juli 2016)

Auch Yvonne Merz kann aus Platzgründen nicht alle ihr angebotenen Werke aufnehmen. 2016 zeigte die Kunsthalle Luzern in ihrer Ausstellung «Unbekannte Bekannte» einen Teil der Sammlung von Merz.

Das passierte mit Joseph Beurets Nachlass Was mit dem Nachlass eines in erster Linie regional verankerten Künstlers auch passieren kann, zeigt das Beispiel von Joseph Beuret (1926-2009). Der Künstler aus Littau hinterliess bei seinem Tod rund 2000 Werke. Er hatte sich vor allem mit regionalen Auftragswerken einen Namen gemacht (u. a. Wandbild «Sonnengesang» im Schulhaus Rönnimoos, Glascollagen für die Kapelle des Pfarreiheims Gerliswil). Er konnte einige seiner farbintensiven, tiefgründigen Gemälde in Öl oder Acryl auf Leinwand aber auch im Ausland zeigen. Der ebenfalls in Littau aufgewachsene Millionär und Kunstmäzen Hermann A. Beyeler nahm sich nach Beurets Tod dessen Werken an und integrierte sie in das von ihm gegründete Kunst- und Kulturzentrum Littau. «Joseph Beuret ist ein vergessener grosser Maler von Weltformat», sagte Beyeler. Er hatte mit den Werken von Beuret Grosses vor und wollte ihn international ausstellen. Weil er sich von der Politik in Luzern missverstanden fühlte, verlagerte Beyeler seine Stiftung 2015 nach Pratteln und benannte sie in Stiftung Kunst und Kultur Region Basel um. Werke von Joseph Beuret tauchen seither sporadisch an Ausstellungen und Auktionen auf. Ausstellung von Joseph Beuret (1926 - 2009) im Jahr 2014 in der Kornschütte/Rathaus Luzern.

Bild: Manuela Jans (8. Januar 2014)

Fanni Fetzer, Direktorin des Kunstmuseums Luzern, empfiehlt Künstlerinnen und Künstlern, sich bereits zu ihren Lebzeiten Gedanken darüber zu machen, was mit ihrem Nachlass geschieht, «um nicht die Nachkommen mit dieser heiklen Frage zu belasten». Fetzer:

«Ich sehe die Künstlerinnen und Künstler hier stark in der Verantwortung, wie alle anderen Menschen auch, ihre Belange rechtzeitig zu regeln und zu planen.»

Ein Vorbild ist der in Adligenswil lebenden Künstler Otto Lehmann, der vielfach ausgezeichnet wurde und auf eine intensive Ausstellungstätigkeit im In- und Ausland zurückblickt. Der heute 76-Jährige hat schon länger begonnen, sein umfangreiches Werk systematisch zu inventarisieren – nicht zuletzt auch im Hinblick auf eine spätere künstlerische Verwertung seines Nachlasses (Artikel vom 8. November 2019).

Der 76-jährige Künstler Otto Lehmann 2019 in seinem Atelier in Emmenbrücke. Lehmann hat den Nachlass seiner Werke bereits zu Lebzeiten geregelt. Bild: Philipp Schmidli (4. November 2019)

Hinweis: Weitere Informationen auf www.visarte-zentralschweiz.ch