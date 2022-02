Höhere Mietpreise in der Stadt Luzern: Wo liegt die Ursache?

Wohnungsmarkt «Rendite-Wahn» oder höhere energetische Anforderungen? Die Mietpreise in der Stadt Luzern steigen Wer in der Stadt Luzern eine neue Wohnung sucht, muss zusehends tiefer in die Tasche greifen. Der Mieterinnen- und Mieterverband vermutet missbräuchliche Preiserhöhungen. Der Hauseigentümerverband sieht die Gründe anderswo. Simon Mathis Jetzt kommentieren 07.02.2022, 05.00 Uhr

Die Angebots-Mietzinsen in der Stadt Luzern sind in den vergangenen fünf Jahren gestiegen. Warum? Das lässt sich nicht so einfach beantworten. Symbolbild: Pius Amrein (Luzern, 4. Februar 2022)

Die Mietzinsen in der Stadt Luzern sind in den vergangenen fünf Jahren gestiegen; das zeigt eine Auswertung des Vergleichdienstes Comparis, die Ende Januar veröffentlicht wurde. Grundlage dieser Daten sind über 683'000 Inserate, die auf der Website zwischen 2017 und 2021 aufgeschaltet wurden. Untersucht wurden die Angebotsmieten von 2-, 3,5- und 4,5-Zimmer-Wohnungen.

In allen drei Bereichen sei in Luzern ein Anstieg zu beobachten, insbesondere bei den 2-Zimmer-Wohnungen. Deren monatlicher Mietzins ist um 4,84 Prozent gestiegen – von 1240 auf 1300 Franken. Das ist der grösste prozentuale Zuwachs der untersuchten Orte. Die Teuerung der 3,5-Zimmer-Wohnungen beträgt 2,76 Prozent, jene der 4,5-Zimmer-Wohnungen 1,25 Prozent:

Wohnungsknappheit und «Rendite-Wahn»

Für Daniel Gähwiler, Co-Geschäftsleiter des Mieterinnen- und Mieterverbandes Luzern, legt das einen Verdacht nahe:

«Wir müssen davon ausgehen, dass die Mieten steigen, weil sie beim Mieterinnen- und Mieterwechsel missbräuchlich erhöht werden.»

Einen gleichlautenden Verdacht äusserte er unlängst in den sozialen Medien und auf der Website des Verbandes. Dort ist unter anderem von Wohnungsknappheit und «Rendite-Wahn» die Rede. Missbräuchlich sei eine Mietzinserhöhung, wenn eine zu hohe Rendite erzielt werde, so Gähwiler. Gemäss Gesetz darf kein «übersetzter Ertrag aus der Mietsache» erzielt werden. «Bei Mietzinserhöhungen ohne wertvermehrende Investitionen beim Mieterwechsel ist der erhöhte Anfangsmietzins oft missbräuchlich», sagt der SP-Politiker.

Daniel Gähwiler (SP), Co-Geschäftsführer des Mieterinnen- und Mieterverbandes Luzern. Bild: Anthony Anex/Keystone (Luzern, 29. März 2015)

Gähwiler erläutert, dass er durch ein Ausschlussverfahren auf diese Aussage komme. Die Comparis-Auswertung könne keine Erklärung für den Anstieg liefern; sie halte sogar fest, dass es nicht am Bevölkerungswachstum liegen könne, da dieses in den vergangenen Jahren «gering» ausgefallen sei. Zudem befinde sich der hypothekarische Referenzzinssatz seit Jahren auf einem Rekordtief, was eher für einen Mieterlass spräche als für eine Erhöhung. Auch mit der allgemeinen Kostensteigerung liesse sich der Anstieg nicht erklären: «Diese befindet sich keinesfalls an einem Ort, der solche Veränderungen nach sich ziehen würde.»

Gähwiler räumt allerdings ein: «Klar ist, dass in Einzelfällen Neubauten, Investitionen und Sanierungen eine Auswirkung haben.» Das könne aber nicht der alleinige Grund für die Preiserhöhung sein. Daher komme der Verdacht der missbräuchlichen Erhöhungen, der auch durch die Erfahrungen des Verbandes gestützt sei.

«Wir erhalten laufend Anfragen von unseren Mitgliedern, die auf solche Praktiken hinweisen.»

Auch die Zahl der Streitfälle hat zugenommen

Tatsächlich belegt eine Statistik des Bundesamts für Wohnungswesen (BWO) eine Zunahme der Streitigkeiten zu Anfangsmietzinsen und Mietzinserhöhungen vor der zuständigen Schlichtungsbehörde: Während es 2017 noch 16 Fälle waren, zählt das BWO im Jahr 2020 bereits 27. Allein im ersten Halbjahr 2021 ist es im Kanton Luzern zu 31 Streitigkeiten gekommen.

Co-Geschäftsführer Daniel Gähwiler betont, dass der Mieterinnen- und Mieterverband natürlich kein Gericht sei. Die meisten Anfechtungen von Mietzinserhöhungen landeten ohnehin vor der Schlichtungsbehörde und enden mit einem Vergleich, würden also nicht zu einem Rechtsstreit.

«Wir können unseren Mitgliedern nur raten, dagegen vorzugehen – und solche Praktiken öffentlich kritisieren.»

Im September 2020 hat die Luzerner Stimmbevölkerung hauchdünn die Volksinitiative zu transparenten Vormieten angenommen. Diese verpflichtet Vermieterinnen und Vermieter dazu, beim Abschluss eines Mietvertrags den vorherigen Mietzins offenzulegen. In Kraft ist diese Pflicht allerdings erst seit November 2021, sodass sie sich nicht in den oben genannten Zahlen niederschlägt.

Energetische Anforderungen sind gestiegen

Armin Hartmann (SVP), Präsident des Hauseigentümerverbandes Luzern. Bild: Nadia Schärli (Schlierenbach, 10. November 2020)

Armin Hartmann, Präsident des Hauseigentümerverbandes (HEV) Luzern, relativiert die Zahlen der Comparis-Auswertung. Diese analysiere lediglich die Angebotsmieten, die auf dem Markt sind. Sie mache jedoch keine Aussage über die Bestandsmieten – jene also, die teilweise seit langer Zeit genutzt werden. «Die Angebotsmieten weisen eine komplett andere Struktur auf, weil hier Neu- und Umbauten sowie Sanierungen einen wesentlichen Teil ausmachen», hält Armin Hartmann fest.

«Die Analyse der Angebotsmieten lässt somit nur einen sehr beschränkten Rückschluss auf die Gesamtsituation zu.»

SVP-Kantonsrat und -Fraktionschef Hartmann widerspricht der Interpretation Gähwilers. Die missbräuchlichen Mieterhöhungen seien kaum Grund für diese Entwicklung: «Ich will nicht abstreiten, dass es solche tatsächlich gibt. Das Argument würde aber bedeuten, dass in der Stadt Luzern viel mehr solche missbräuchlichen Erhöhungen erfolgt wären als in anderen Kantonen. Dafür gibt es meines Erachtens keine Anzeichen», hält Hartmann fest.

Sanierungen sowie die Wohnungsknappheit hätten einen wesentlichen Einfluss auf die Angebotsmieten. Treiber für Sanierungen seien die tiefen Zinsen und die energetischen Anforderungen. Der Kanton Luzern habe, anders als andere Kantone, im Beobachtungszeitraum sein Energiegesetz revidiert. «Diese Entwicklung ist grundsätzlich gewünscht, da der Gebäudebereich seinen Beitrag zu Erreichung der Klimaziele leisten muss», so Hartmann.

