Pilatusgebiet Von Schüpfheim an den Vierwaldstättersee innert weniger Stunden – der Wolf ist in der Zentralschweiz unterwegs Der Wolf, der letzte Woche in Kriens auftauchte, wurde bereits Ende Februar innert kurzer Zeit dreimal gesichtet. Das zeigt: «M131» ist ein erstaunlicher Langstreckenläufer. Roman Hodel 08.06.2021, 11.12 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein mutmasslicher Wolf rennt vor einem Auto die Strasse entlang, will zunächst über eine Böschung links fliehen, wählt aber schliesslich den Weg geradeaus und springt davon. Sechs Sekunden dauert das Video, das eine Privatperson am letzten Mittwoch beim Schiessstand Obernau auf Krienser Gebiet gedreht und das der kantonalen Abteilung Natur, Jagd und Fischerei zugespielt wurde. Diese bestätigte die Sichtung am Donnerstag gegenüber unserer Zeitung und gab gleichentags einen SMS-Alarm an die Nutztierhalter heraus mit der Aufforderung, besonders wachsam zu sein.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen