Wolhusen: Alkoholisiert und unter Drogeneinfluss in Bach gefahren

Wolhusen/Emmen Alkoholisiert und unter Drogeneinfluss in Bach gefahren Eine 23-jährige Autolenkerin ist unter Alkohol- und Drogeneinfluss in die Kleine Fontanne gefahren. Ein Beifahrer wurde dabei verletzt. In Emmenbrücke wurde ein stark alkoholisierter und ebenfalls unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer festgenommen. 18.10.2021, 12.03 Uhr

Der Unfall ereignete sich am Sonntag kurz nach 23 Uhr auf der Fontannenstrasse zwischen Wolhusen und Fontannen. Im Gebiet Grabmättli kam die 23-jährige Autofahrerin von der Strasse ab und fuhr über eine Böschung in die Kleine Fontanne, wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Montag mitteilte.