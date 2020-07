Wolhusen: Arbeiter stürzt auf Baustelle mehrere Meter in die Tiefe Bei einem schweren Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Wolhusen hat sich ein 28-jähriger Mann erheblich verletzt. Er musste mit einem Rega-Helikopter ins Spital geflogen werden. 14.07.2020, 15.19 Uhr

Der verunfallte Bauarbeiter wird per Rega-Helikopter ins Spital geflogen. Bild: Luzerner Polizei (Wolhusen. 14. Juni 2020)

(zim) Am Dienstag, kurz nach 9.15 Uhr, kam es auf einer Baustelle an der Entlebucherstrasse in Wolhusen zu einem schweren Unfall. Ein 28-jähriger Mann verletzte sich bei einem Sturz aus 3 bis 4 Metern erheblich, wie die Staatsanwaltschaft Luzern mitteilt.