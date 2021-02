Seit dem 22. Dezember sind die Restaurants in der Schweiz geschlossen. Diese Massnahme gilt bis mindestens Ende Februar. Dann entscheidet der Bundesrat über das weitere Vorgehen. Mit einer Petition auf unserer Website petitio.ch, welche bereits über 5700 Unterstützer hat, verstärkt die Gastro-Branche derzeit den Druck auf die Politik. Am 13. Januar hat der Bundesrat die Bedingungen gelockert, die ein Unternehmen erfüllen muss, um Härtefallhilfe zu erhalten. Betriebe, die seit dem 1. November 2020 insgesamt während mindestens 40 Kalendertagen behördlich geschlossen werden, gelten seither ohne Nachweis eines Umsatzrückgangs als Härtefall. Die ersten Beiträge aus der kantonalen Härtefallregelung werden am 4. Februar ausbezahlt. Der Kantonsrat hat letzte Woche den Regierungsrat beauftragt, die Vergabe der Härtefallgelder flexibler zu gestalten. Entsprechende Vorschläge, zum Beispiel über einen höheren Anteil an A-fonds-perdu-Beiträgen, werden an der März-Session diskutiert.