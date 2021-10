Wolhusen: Hohe Verschuldung

Wolhusen Gemeinde hat hohe Verschuldung 31.10.2021, 22.00 Uhr

Für das Jahr 2022 budgetiert der Gemeinderat ein Defizit von rund 175000 Franken. Steigende Kosten verzeichnet er bei der Sozialhilfe, der Restfinanzierung der Pflege sowie bei der Spitex. Geplant sind des Weiteren Investitionen von rund 2,8 Millionen Franken. Der Grossteil fällt auf Spezialfinanzierungen. Nicht in der Investitionsrechnung enthalten ist die Sanierung der Dreifach-Sporthalle, welche durch Hagel beschädigt wurde. Dafür wird der Gemeinderat zu einem späteren Zeitpunkt einen Sonderkredit beantragen. Der Steuerfuss soll bei 2,30 Einheiten bleiben. Damit können erneut nicht alle kantonalen Vorgaben zu den Finanzkennzahlen eingehalten werden. So steigt etwa die Pro-Kopf-Verschuldung weiter. Wolhusen stimmt am 28. November an der Urne über das Budget ab.