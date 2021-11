Geschäftsführer des Pflegezentrums in Wolhusen freigestellt

Wolhusen Geschäftsleiter des Wohn- und Pflegezentrums ist per sofort freigestellt Derzeit sucht der Verwaltungsrat eine Interimslösung. 05.11.2021, 16.18 Uhr

Der Verwaltungsrat des Wohn- und Pflegezentrums Berghof (WPZ) Wolhusen löst das Arbeitsverhältnis mit dem Geschäftsleiter Mark Studer per 31. Mai 2022 auf. Dies im «gegenseitigen Einvernehmen», heisst es in der Mitteilung. Studer wird per sofort bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses freigestellt.