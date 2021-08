Rebstock in Wolhusen mit neuem Auftritt und Geschäftsführer

Wolhusen Hotel Rebstock mit neuem Auftritt und Geschäftsführer Das Hotel Rebstock in Wolhusen gehört neu zur Gruppe b_smart selection. Der neue Geschäftsführer heisst Marcel Amann. 09.08.2021, 13.55 Uhr

Von links nach rechts: David Unternährer (Rebstock Wolhusen), Marcel Amann (Gastgeber Rebstock by b_smart) und Lukas Fritschi (Hotel Operations b_smart selection) Bild: PD

Die Besitzerfamilie Unternährer und die Gruppe b_smart selection haben sich für eine Zusammenarbeit gefunden: Der Hotel- und Gastrobetrieb Rebstock in Wolhusen wird in die b_smart selection eingebunden und künftig unter dem Namen «Rebstock by b_smart» auftreten, wie die Hotelgruppe mitteilt. Es seien bereits diverse Anpassungen vorgenommen worden – unter anderem wurde ein Self Check-in-System für die Hotelgäste eingeführt.

Über b_smart selection Die b_smart selection ist eine im Jahr 2014 gegründete Gruppe, welche Übernachtungsbetriebe mit Self Check-in in Liechtenstein und der deutschsprachigen Schweiz betreibt. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 130 Mitarbeitende.

Marcel Amann, der seit Juni dieses Jahres im Traditionshaus tätig ist und seitens der Familie Unternährer in seine neue Aufgabe eingeführt wird, ist der neue Geschäftsführer. David Unternährer, der vorherige Geschäftsführer des Hotels, wird sich künftig im Management der b_smart selection einbringen, wie die Hotelgruppe schreibt.

Sommerfest im Hotel Rebstock

Das neue Team um Marcel Amann lädt am kommenden Wochenende zu einem Sommerfest: Am Freitag, 13. August, ab 18 Uhr und am Samstag, 14. August, ab 12 Uhr wird «mit Live-Band, verschiedenen Häppchen und Drinks für beste Unterhaltung und kulinarische Genüsse gesorgt», wie das Hotel mitteilt. (pl)

Weitere Infos unter www.rebstock-wolhusen.net