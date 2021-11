Wolhusen Luzerner Regierungsrat bewilligt Neubau-Projekt Stützmauer Flueweid Die Stützmauer wird beim Neubau um ungefähr 1 Meter zurückversetzt, wodurch die Fahrbahn auf eine durchgehende Breite von 9 Meter verbreitert wird. Das Projekt kostet rund 1,44 Millionen Franken. 09.11.2021, 09.43 Uhr

Die Stützmauer Flueweid, die westlich des Bahnhofs im Zentrum von Wolhusen den bergseitigen Hang auf der Kantonstrasse K 10 sichert, ist in einem schlechten Zustand und muss saniert werden. Dies schreibt der Kanton Luzern in einer Mitteilung vom Dienstag. Der Regierungsrat hat nun ein entsprechendes Kantonstrassenprojekt in der Höhe von 1'435'000 Franken bewilligt. Die Stützmauer wird beim Neubau um ungefähr 1 Meter zurückversetzt, wodurch die Fahrbahn auf eine durchgehende Breite von 9 Meter verbreitert wird, wie es in der Mitteilung heisst. Dadurch könne die Verkehrssicherheit, vor allem für die Radfahrenden, wesentlich verbessert werden.