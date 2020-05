Wolhusen: Nach Exodus im Vorstand der Reformierten entzieht die Kantonalkirche die Selbstverwaltung Gleich sechs Vorstandsmitglieder der reformierten Kirchgemeinde Wolhusen traten Ende April zurück. Über die genauen Gründe schweigen sich die Mitglieder aus. Roseline Troxler 06.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Die Kirchgemeinde der reformierten Kirche Wolhusen muss neue Vorstandsmitglieder suchen.



Bild: Boris Bürgisser (5. Mai 2020)

Eklat in der reformierten Kirchgemeinde Wolhusen. Per Ende April sind sechs von acht Mitgliedern des Kirchenvorstands zurückgetreten. Darauf hat der Synodalrat der Evangelisch­-Reformierten Landeskirche des Kantons Luzern der Kirchgemeinde Wolhusen vorübergehend die Selbstverwaltung entzogen. Der Synodalrat ist für die Aufsicht über die Kirchgemeinden zuständig.

Lilian Bachmann, Synodalratspräsidentin ad interim, erklärt auf Anfrage: «Die Mehrheit der Exekutive ist per Ende April zurückgetreten. Der Kirchenvorstand kann somit die ordnungsgemässe Führung der Kirchgemeinde nicht mehr wahrnehmen. Aufgrund der Unterbesetzung ist das Gremium nicht mehr beschluss- und handlungsfähig.» Beim Entzug der Selbstverwaltung stützt sich der Synodalrat auf das Organisationsgesetz der reformierten Landeskirche. Die Faktoren für einen Entzug der Selbstverwaltung seien analog jener in Gemeinden oder beim Kanton geregelt. Die reformierte Kirchgemeinde Wolhusen zählt rund 1200 Mitglieder.

Neuwahlen für die fehlenden Mitglieder

Nach dem Entzug der Selbstverwaltung hat der Synodalrat den Luzerner Rechtsanwalt Peter Möri per 1. Mai 2020 als besonderen Verwalter eingesetzt. «Er wurde vom Synodalrat beauftragt, die umfassende Aufgabenerfüllung des Kirchen­vorstands Wolhusen wahrzu­nehmen», so Lilian Bachmann. Dazu gehöre einerseits das Tagesgeschäft mit den laufenden Verpflichtungen. Andererseits müsse er die Wiederbesetzung des Kirchenvorstands einleiten und durchführen. Laut Bachmann braucht es für die fehlenden Mitglieder des Vorstands Neuwahlen.

Zum Vorfall in Wolhusen sagt die Synodalratspräsidentin ad interim: «Dass die Mehrheit eines Kirchenvorstands zurücktritt und vorübergehend eine besondere Verwaltung eingesetzt werden muss, ist absolut selten.» Sie könne sich denn auch nicht an einen vergleichbaren Fall erinnern.

Zu den Gründen, welche zur Rücktrittswelle geführt haben, sagt Lilian Bachmann lediglich:

«Im Kirchenvorstand der reformierten Kirchgemeinde Wol­husen gab es unterschiedliche Auffassungen und Ansichten im Zusammenwirken.»

Diese hätten schliesslich zu den Rücktritten geführt. «Es wird Aufgabe des besonderen Verwalters sein, eine Auslegeordnung zu machen.» Die Frage, seit wann Differenzen bestehen, beantwortet Bachmann indes nicht. Sie meint aber: «Dass es zu den Rücktritten gekommen ist, hatte sicherlich einen gewissen zeitlichen Vorlauf.»

Urs Vontobel hat den Kirchenvorstand während rund 15 Jahren präsidiert. Er gehört zu jenen Mitgliedern, welche ihren Rücktritt eingereicht haben. Auf Anfrage will er aber keine Stellung zur Vorgeschichte nehmen, die zu seinem Rücktritt und jenem von fünf Vorstandskollegen geführt haben. Die Kommunikation laufe über den Synodalrat. Auch andere ehemalige Vorstandsmitglieder schweigen. Neben Urs Vontobel haben auch Esther Fahrni-Blum, Sabine Pelz, Sunaya Reinhard, Meret Rychen und Regula Steffen per Ende April demissioniert.

Verwalter soll bis Ende Jahr zum Einsatz kommen

Peter Möri hat seine Arbeit als besonderer Verwalter am vergangenen Montag aufgenommen. Er soll voraussichtlich bis Ende Dezember 2020 eingesetzt werden, wie es in der Mitteilung der Landeskirche heisst. Möri verschaffe sich derzeit einen ersten Überblick. Ziel sei es, laufend über die nächsten Schritte zu informieren. Auf Anfrage will Peter Möri die Situation der Kirchgemeinde Wol­husen und die Vorgeschichte im Kirchenvorstand ebenso wenig kommentieren. Auch er verweist für die Kommunikation an den Synodalrat. Er sei im Gespräch mit dem Synodalrat und derzeit damit beschäftigt, sich in die Aufgabe einzuarbeiten.

Rechtsanwalt Peter Möri war während rund dreier Jahrzehnte Synodalsekretär der Evangelisch-Reformierten Landeskirche des Kantons Luzern. Lilian Bachmann betont: «Peter Möri verfügt über die erforderlichen Fachkompetenzen und kennt die Verhältnisse der reformierten Kirche bestens.»