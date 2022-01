Wolhusen Phase der Ungewissheit ist fast überstanden: Möbelmanufaktur sitzplatz.ch hat neuen Standort gefunden Urs Steinemann ‒ seit einem Jahr Eigentümer des Unternehmens ‒ ist trotz turbulenter Zeit optimistisch, dass sitzplatz.ch seinen Platz auf dem Markt nicht verlieren wird. Jessica Bamford Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

Urs Steinemann in der Ausstellung der Möbelmanufaktur sitzplatz in Wolhusen. Bilder: Eveline Beerkircher (Wolhusen, 11. Januar 2022)

Am Rande von Wolhusen, in einem unscheinbaren grauen Industriegebäude, stellt die 127 Jahre alte Möbelmanufaktur sitzplatz.ch Tische, Stühle und Möbel aller Art für grosse Möbelhäuser und den Direktverkauf her. Bald wird das kleine Unternehmen jedoch umziehen. Dieser Schritt wurde kurz vor Weihnachten bekannt und stellt das Ende einer langen Zeit der Unsicherheit für die rund 25 Mitarbeitenden dar.

Während 50 Jahren gehörte das Traditionsunternehmen einer deutschen Familie. Diese hatte jedoch nicht aktiv für eine geordnete Nachfolge gesorgt – vor gut einem Jahr entschieden die Eigentümer, das Unternehmen zu verkaufen. Zwei der drei Brüder waren weit über 70-jährig. Gleichzeitig wurde bekannt, dass sitzplatz.ch nur noch zwei Jahre am aktuellen Standort bleiben kann, weil das Gebäude von der bisherigen Eigentümerfamilie verkauft wurde. Für die Mitarbeitenden, welche teils bereits seit Jahrzehnten im Unternehmen tätig sind, ein Schlag ins Gesicht.

Möglichst bald soll ein jüngerer Eigentümer her

Urs Steinemann, der bis vor einem Jahr Geschäftsführer war, wollte aber die traditionsreiche Möbelmanufaktur nicht kampflos aufgeben. Im Sommer 2020 war der gelernte Innendekorateur von den Eigentümern und deren Treuhänder informiert worden, dass er die Firma aufkaufen könnte. «Ich war zuerst skeptisch, da ich doch schon etwas älter bin, und nur noch knappe zehn Jahre arbeiten werde», blickt der Ostschweizer zurück. «Jetzt sehe ich mich als Interimsinhaber mit der Aufgabe konfrontiert, das Unternehmen durch diese schwierige Zeit zu führen und einen neuen Eigentümer zu finden.»

Urs Steinemann zeigt uns die aktuellen Räumlichkeiten, welche bald massgeblich kleiner sein werden.

Eine wichtige anstehende Herausforderung ist der baldige Umzug. Es sei sehr schwierig gewesen, einen neuen Standort zu finden, der passt und es ermöglicht, die Mitarbeitenden und insbesondere die Lernenden weiterhin zu beschäftigen. Mit dem Gebäude der ehemaligen Fleischverarbeitung Lustenberger AG in Menznau wurde nun eine Lösung vier Kilometer weiter an derselben Strasse und an derselben Bahnlinie gefunden.

«Für die Mitarbeitenden ist das eine Riesenerleichterung.»

Bis im Oktober dieses Jahres soll die Produktion nach einer kurzen Pause wieder anlaufen und die Möbelausstellung am neuen Ort eröffnet werden.

Konzentration im Möbelmarkt beeinflusst das Geschäft

Finanziell wird der Umzug das Kleinunternehmen stark belasten: Der Transport der schweren Maschinen, welche für die Möbelherstellung vor Ort nötig sind, sowie der Umbau der neuen Räumlichkeiten sind teuer und aufwendig.

Trotzdem blickt Urs Steinemann optimistisch in die Zukunft: «Wir können in der Schweiz eine Nische von qualitativ hochwertigen und vor allem lokalen Möbeln beanspruchen.» Trotzdem beeinflussen die grossen Verschiebungen im Schweizer Möbelmarkt, wie etwa die Übernahme von Lipo durch XXXLutz, das Geschäft.

«Im vergangenen Jahr hat sich der Umsatz bei den Häusern aus diesem Konzern, immerhin unser wichtigster Kunde, halbiert.»

Steinemann prognostiziert, dass sich diese Konzentration hin zu wenigen Grosskonzernen im Möbelmarkt weiter zuspitzen wird. Deshalb lege sitzplatz.ch den Fokus jetzt vermehrt auf die direkte Ansprache der Endkunden. «Bereits heute machen wir einen schönen Teil des Umsatzes mit diesem Geschäft.» In naher Zukunft möchte Steinemann 30 bis 40 Prozent zusammen mit ausgewählten Partnern direkt verkaufen. «Um dieses Ziel zu erreichen, ist auch ein Ausbau unseres Online-Auftritts nötig», ist sich Steinemann sicher. Grundsätzlich sollen die Kunden alle Möbel online anschauen und gestalten können. «Dies ermöglicht uns dann auch eine Verkleinerung der Ausstellungshalle, die zurzeit eher zu gross ist.» Auch der Produktionsbereich wird am neuen Standort verkleinert, dies wird durch eine Reduktion der Lagerbestände an Einzelteilen und Möbeln ermöglicht.

Was Steinemann auch positiv stimmt, ist, dass das Design von Möbeln sehr lokal geprägt sei. So hätte etwa die Kundschaft in der Deutschschweiz ganz andere Bedürfnisse als jene in Frankreich. Dies ermögliche es kleineren, lokalen Betrieben die Bedürfnisse genauer zu treffen, als dies bei internationalen Grosskonzernen der Fall sei.

Zulieferer aus der Region werden bevorzugt

Bei Kundinnen und Kunden sorgt laut dem Eigentümer hauptsächlich der Fokus auf lokale Materialien und Produktion für Interesse: «Letztens hat ein Museum aus der Ostschweiz bei uns Tische bestellt. Auf die Frage, wie sie auf uns gekommen sind, antworteten sie, dass wir nach mehreren Anfragen die Einzigen gewesen seien, welche durchgehend auf Schweizer Produktion setzen.» Viele der Holzlieferanten seien aus der Region, auch die Polsterung werde in der Schweiz gemacht, ergänzt Steinemann. «Das ist unser konkreter Beitrag zur Nachhaltigkeit.» Die Klimaneutralität strebe das Unternehmen nicht gezielt an, eine Option wäre aber, auf dem Dach der neuen Räumlichkeiten Solaranlagen zu bauen, welche einen Teil des relativ hohen Stromverbrauchs decken würden. Er sagt: «So können wir im Kleinen gegen die gesellschaftliche Tendenz, dass nur Geld und Grösse zählt, ankämpfen.»

