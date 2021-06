Wolhusen: Sägerei auf Steinhuserberg steht in Brand

In Wolhusen ist es am Sonntagabend zu einem Grosseinsatz der Feuerwehr gekommen. Grund dafür war ein Brand in einer Sägerei, die in der Nähe des Waldes steht. Insgesamt standen rund 120 Feuerwehrleute im Einsatz.

Aktualisiert 20.06.2021, 22.35 Uhr