Der Tag danach Aufräumen nach dem Unwetter in Wolhusen: Auch im «Bahnhöfli» gibt es viel zu tun Die Wolhuser Feuerwehr musste im vergangenen Monat oft ausrücken. Sogar die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg teilte ein Video der Überschwemmungen vom Sonntag. Währenddessen wird vor Ort immer noch der Schaden begrenzt. Salome Erni 26.07.2021, 19.54 Uhr

Vor dem Restaurant Bahnhöfli in Wolhusen stapeln sich schlammige Bierflaschen, verschmierte Glaskrüge, Barhocker, kaputte Geräte und Glaceboxen, deren Inhalt schon lange flüssig ist:

Vor dem Restaurant Bahnhöfli in Wolhusen stapelt sich alles, was im überfluteten Keller gelagert wurde. Bilder: Patrick Hürlimann (26. Juli 2021, Wolhusen)

Wirtin Yvonne Dissler und zwei Helferinnen stehen in verdreckten T-Shirts vor dem Eingang. «Das Wasser kam wie ein Fluss die Strasse hinunter», schildern sie. Der gesamte Bahnhofplatz stand unter Wasser, als am Sonntagmittag das schwere Gewitter über Wolhusen zog. «Wir brachten gerade den ersten Gästen das Mittagessen, als es draussen rabenschwarz wurde und auch drinnen die Lichter ausgingen», erinnern sich die drei Frauen.

Yvonne Dissler, Besitzerin des Restaurants.

Seither versuchen sie gemeinsam mit einer Handvoll Helfenden aus dem überfluteten Keller zu retten, was noch zu retten ist.

«Heizung, Lüftung, Tiefkühler, Waschmaschinen, Sicherungskasten, Warenlager und die privaten Keller der Mietwohnungen – alles überschwemmt»

, sagt Thomas Dissler, der «Bahnhöfli»-Wirt.

Der Keller des «Bahnhöflis» Luzern wurde komplett überschwemmt.

Weder Strom noch Warmwasser haben sie. Immerhin blieben Küche und Gaststube verschont. Doch die erneute Schliessung nach der Corona-Pandemie sei «schon hart», so Dissler. «Ich bin kein Pessimist», sagt er. Aber:

«Bis wir das Restaurant wieder öffnen können, wird es mindestens zwei Monate dauern.»

Greta Thunberg teilte Video

Einer der Helfer ist Severin, der häufig im Wolhuser «Bahnhöfli» anzutreffen ist. «Ich fuhr heute vorbei und sah, dass sie Hilfe brauchen. Also blieb ich.» Auch Stammgast Stevie, der in der Nähe wohnt, packt seit Sonntagmittag an. Wie das Wirtepaar hat er seither kein Auge zugetan, half, den Keller auszupumpen und schleppte Material.

Helfer unterstützen das «Bahnhöfli»-Team bei den Räumungsarbeiten.

Die «Bahnhöfli»-Wirte sind nicht die einzigen, die mit überfüllten Kellern zu kämpfen haben. Doch am Montagvormittag lässt die Bahnhofstrasse nicht vermuten, dass nur ein Tag zuvor ein Unwetter-Video aufgenommen wurde, das sogar die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg auf Twitter teilte:

Es sind kaum mehr Spuren der Murgänge zu sehen oder der Bäche, die über die Ufer traten und Geröll und Steine anschwemmten.

Die Bahnhofstrasse Wolhusen wurde bereits geräumt.

Einsatzkräfte sind trotz anstrengendem Monat motiviert

Kurz vor zwei Uhr am Montagnachmittag kommt ein Trupp der Feuerwehr Wolhusen vom Einsatz zurück ins Depot. Am Sonntag standen 110 Personen der Feuerwehr gemeinsam mit Spezialisten des Kantons, dem technischen Dienst und Bauunternehmen im Einsatz, bis um 3 Uhr morgens wurde gearbeitet. Für sie sei es im Moment noch strenger als beim Unwetter 2005, sagt Kommandant Stefan Koch. Denn innerhalb von gut einem Monat waren die Wolhuser Einsatzkräfte beim Hagelsturm Ende Juni zwei Grossbränden und dem vergangenen Gewitter stark gefordert. «Viele sind selber betroffen, einige gehen direkt vom Einsatz zur Arbeit, andere müssen freinehmen oder opfern ihre Ferientage», so Koch.

«Trotzdem sind die Feuerwehrleute immer noch motiviert.»

Feuerwehrkommandant Stefan Koch

Koch versuche stets, die Dankbarkeit der Bevölkerung an sein Team weiterzugeben und dafür zu sorgen, dass es allen auch mental gut gehe. Besonders wichtig sei die Kameradschaft. Auch wenn alle dreckig seien und es früher Morgen ist, dürfe das anschliessende Zusammensitzen der Feuerwehr nicht fehlen. Koch ist überzeugt: «Das gesellige Beisammensein hilft beim Verarbeiten der Ereignisse.» Besonders imponiert hat ihm, dass die Feuerwehrleute Schulter an Schulter mit der Bevölkerung anpackten.

Wolhusen ist Unwettererprobt

«In Wolhusen haben wir bereits Erfahrung mit Unwettern», so der Gemeindepräsident Bruno Duss. Die Bevölkerung sei erprobt: «Wenn es ein bisschen tropft, dann rufen sie nicht gleich die Feuerwehr. Dann stellt man zuerst einen Kessel hin.» Die Notdächer, die beim letzten Hagelsturm installiert wurden, hielten am Sonntag dem Regen stand. Doch das erneute Unwetter habe den Wolhuserinnen und Wolhusern auf das Gemüt geschlagen, sagt der Gemeindepräsident.

Duss ist beeindruckt von der Solidarität, die die Betroffenen von manchmal gar ausserkantonalen Angehörigen und Freunden erfahren, die zur Hilfe eilten. Ihm als Gemeindepräsident obliege nun die Verantwortung, die weiteren Aufräumarbeiten zu koordinieren und die Schäden an die Versicherungen zu rapportieren. Er sagt:

«Besonders wichtig ist mir, dass die Menschen merken, dass sie nicht alleine sind.»