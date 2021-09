Wolhusen Das Tropenhaus hat sein Gastrokonzept überarbeitet – und das ganze Unternehmen auf Nachhaltigkeit getrimmt Nach monatelangem Unterbruch gibt es im Tropenhaus wieder eine Abendgastronomie. Jeder Aspekt der Tropenhaus Wolhusen AG soll nun für Nachhaltigkeit stehen und diese erlebbar machen. Noch hapert es jedoch bei einem zentralen Punkt. Philipp Wolf Jetzt kommentieren 11.09.2021, 05.00 Uhr

Das Restaurant des Tropenhauses Wolhusen ist abends wieder geöffnet. Vier Monate, nachdem die Tropenhaus Wolhusen AG und Spitzenkoch Daniele Tortomasi das Ende der Zusammenarbeit bekanntgaben, können Gäste wieder mehrgängige Menus geniessen.

Tischlein deck dich: Mitarbeiterin Rosa Hübscher bereitet das Restaurant für den Abendbetrieb vor. Bild: Dominik Wunderli (Wolhusen, 2. September 2021)

Für Beat Mumenthaler, seit Juli 2020 CEO der Tropenhaus Wolhusen AG, ist die Wiedereröffnung in mehrerlei Hinsicht wichtig. Sie steht am Ende einer Phase, in der Abläufe und Konzepte innerhalb des Tropenhauses verfeinert und besser aufeinander abgestimmt wurden. Nun soll die Abendgastronomie Einkünfte generieren und das weiter in den Fokus rücken, wofür die Tropenhaus Wolhusen AG stehen will: Nachhaltigkeit.

Nachhaltigkeit, sie war dem Unternehmen seit ihrer Gründung vor bald zwei Jahren wichtig, sagt Mumenthaler im Restaurant, umgeben von sattgrünen Pflanzen. Doch das Streben danach ist schwierig, wie das Thema Beheizung zeigt.

Nachhaltiges Heizen, das kommt erst noch

Lange ist das Tropenhaus mit zu einem gewissen Anteil mit Abwärme geheizt worden, die von der Transit AG stammte, welche in Ruswil Erdgas verdichtet. Mit der Zeit kam jedoch immer weniger Abwärme von der Gasverdichtungsstation. Als die Tropenhaus Wolhusen AG den Komplex Ende 2019 übernahm, lag der Anteil der Abwärme beim Heizen laut Miteigentümer Gregor Vörös noch bei 35 bis 40 Prozent. Da immer weniger Abwärme geliefert wurde, musste Anfang 2021 übergangsmässig auf Öl umgestellt werden.

Seither sei man daran, die Infrastruktur für eine Holzpelletheizung aufzubauen, sagt Mumenthaler. Noch vor Jahresende soll von Öl auf Holzpellets umgestellt werden.

Energieverbrauch rechtfertigen

Die Tropenhaus Wolhusen AG propagiert Nachhaltigkeit und heizt gleichzeitig ihre Anlage während Monaten mit Öl, verbraucht laufend Energie. Mumenthaler ist sich dieses Widerspruchs bewusst und sagt:

«Wir müssen ehrlich sein. Diese Anlage zu beheizen, braucht Energie und das ist per se nicht nachhaltig. Punkt.»

Beat Mumenthaler, CEO Tropenhaus Wolhusen AG.

Bild: Dominik Wunderli (Wolhusen, 2. September 2021)

Doch, wenn es gelinge, Themen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit anzusprechen, die Gäste aufzuklären, nachhaltige Mechanismen zu fördern, dann liesse sich der Energieverbrauch rechtfertigen.

Nachhaltigkeit, das bedeutet für Mumenthaler: Prozessen ihren Lauf lassen. Nur so viel nehmen, wie man braucht. Die Wege möglichst kurz halten.

Abendgastronomie setzt auf kurze Wege

Letzteres hat zur Entwicklung des Konzepts «Vom Garten auf den Teller» geführt. Gäste können ins Tropenhaus kommen, Dinge ernten und diese anschliessend gleich dort essen. Auf kurze Wege werde zudem in der neuen Abendgastronomie Wert gelegt, so Mumenthaler. Die Köche arbeiten mit den Gärtnern zusammen und passen ihre Menus der Ernte an. Was nicht in der Anlage produziert werden könne, solle von lokalen oder im äussersten Fall nationalen Produzenten bezogen werden.

Das Restaurant will nachhaltigen Genuss bieten. Bild: Dominik Wunderli (Wolhusen, 2. September 2021)

Mumenthaler sagt, es müsse eine Harmonie bestehen zwischen Garten, Restaurant und Essen:

«Wir sind ein Ort, der stimmig sein muss. Alles im Tropenhaus muss unsere Philosophie repräsentieren: Nachhaltigkeit.»

Für ihn sei die Umstellung auf nachhaltige Werte ein Prozess, auf welchen sich das Unternehmen mit Überzeugung einlasse.

P wie Philosophie – oder Profit

Von Nachhaltigkeit spricht Mumenthaler so viel und konsequent, man könnte meinen, er stünde einer Non-Profit-Organisation vor anstelle einer Aktiengesellschaft. Doch kann ein Unternehmen, das Nachhaltigkeit zelebrieren will, überhaupt Gewinne schreiben?

Mumenthaler sagt, er sei überzeugt, dass das Tropenhaus gewinnbringend betrieben werden könne, wenn man erreiche, dass die Leute gerne herkommen. Die behandelten Themen seien aktuell und zukunftsweisend. Geht es nach ihm, schreibt die Tropenhaus Wolhusen AG in spätestens drei Jahren einen Gewinn. Doch er sagt auch:

«Seit die AG das Tropenhaus übernommen hat, bestand nie der Anspruch, Profit zu machen.»

Wenn man den Betrieb aufrechterhalten könne, brauche es keinen grossen Profit, sondern lediglich etwas Überschuss, um neue Projekte und Ideen anzustossen. Das Tropenhaus soll erhalten bleiben und so gestaltet werden, dass es einen Sinn ergibt. Nachhaltigkeit bedeute Kreisläufe, keine Anhäufung von Ressourcen wie beispielsweise Geld. Und Nachhaltigkeit bedeute auch Bescheidenheit.

Gastronomie als wichtigster Einnahmefaktor

Derzeit beschäftigt die Tropenhaus Wolhusen AG 20 Angestellte, 30 sollen es einmal sein. Um den angestrebten Gewinn zu erreichen, will man dereinst pro Tag unter der Woche 100 bis 200 Besucherinnen und Besucher empfangen und an Wochenenden 400 bis 500.

Das Restaurant sei dabei der wichtigste Einnahmefaktor, sagt Mumenthaler. Umso besser, dass es nun wieder abends geöffnet ist.

Abendgastronomie im Tropenhaus: Mittwochs, donnerstags und sonntags wird die Mittagskarte plus ein zusätzliches Überraschungsmenü angeboten. Am Freitag- und Samstagabend gibt es mehrgängige Menus. Mehr Infos gibt es auf tropenhaus-wolhusen.ch/gastronomie

