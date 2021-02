Wolhusen Wild, chaotisch, bilderreich: Die Schneckenzunft verteilt ihre erste multimediale Fasnachtszeitung Die Fasnacht fällt dieses Jahr zwar aus. Trotzdem hat sich die Schneckenzunft Wolhusen etwas Kreatives überlegt, um trotzdem Fasnachtsstimmung zu verbreiten. Fabienne Mühlemann 03.02.2021, 05.00 Uhr

Fasnacht nach Hause ins Wohnzimmer bringen und die Leute zum Lachen animieren – das ist das Ziel der ersten multimedialen «Schnäggepost», der Fasnachtszeitung der Schneckenzunft Wolhusen. Sie wird am Mittwoch, 3. Februar, durch maskierte Kinder im Dorf an den Haustüren für einen «Schnägg» – also einen Fünfliber – verkauft. Es ist bereits die 70. Auflage der Zeitung, 1500 Exemplare wurden gedruckt.

Den Erlös setzt die reine Männer-Zunft wie jedes Jahr für Bescherungen im Kindergarten, im Alters- und Pflegezentrum Berghof und im Kinderheim Weidmatt ein. «Jedes Jahr besuchen wir junge, kranke, behinderte und ältere Personen, um mit ihnen Fasnacht zu feiern und Geschenke zu bringen», erklärt Zunftmeister Bruno Krummenacher. Auch im 2021 gibt es trotz Corona kurze Besuche. «Doch wir gehen nur zu zweit und übermitteln vor Ort unsere Grüsse», sagt der Inhaber der Bäckerei Kreisel-Beck im Dorfzentrum, welcher nun drei Jahre statt deren zwei als Zunftmeister amten wird.

Multimedial dank QR-Codes

In der Schneckenzunft, welche 1926 gegründet wurde, geht es stets lustig zu und her – das widerspiegelt sich auch in der 36-seitigen rosafarbenen «Schnäggepost». Wild, chaotisch und bilderreich kommt sie daher. Mit wechselnden Schriftarten, Reimen oder Bildmontagen werden Anekdoten aus der Region erzählt. In diesem Jahr hat sich das zehnköpfige Redaktionsteam noch etwas Kreatives ausgedacht. Mittels QR-Codes können die Leserinnen und Leser zu Hause Videos von Guggenmusigen, Sprüchliabenden oder sonstigen fasnächtlichen Streichen anschauen. Mitgemacht haben diverse Vereine aus Wolhusen, Menznau, Werthenstein und Doppleschwand.

Zunftmeister Bruno Krummenacher und Chefredaktor Walter Röösli. Bild: Fabienne Mühlemann (Wolhusen, 2. Februar 2021)

Der Chefredaktor und Altzunftmeister Walter Röösli ist glücklich über das Endprodukt. «Alle Vereine waren mit Begeisterung dabei. Und auch die Erstellung der QR-Codes war weniger herausfordernd als zuerst gedacht.» Man habe sich lange überlegt, ob das Herausgeben einer Fasnachtszeitung während der Pandemie überhaupt passend sei. Das Thema Corona sei nicht geeignet, um grosse Sprüche zu klopfen. «Trotzdem kam man zum Entschluss, dass die Leute gerade in diesen Tagen eine Prise Heiterkeit und Humor gebrauchen können», sagt Röösli.

«Schmätter» erstmals in Grossauflage Die Hochdorfer Fasnachtszeitung «Schmätter» erscheint erstmals in Grossauflage, wie der Seetaler Bote schreibt. 10'000 Exemplare mit vielen Anekdoten aus dem Luzerner Seetal wurden gratis in sämtliche Haushalte der Gemeinden Hochdorf, Hohenrain, Römerswil, Ballwil und Eschenbach verteilt. Da die Martinizunft in diesem Jahr auf offizielle Anlässe verzichtet, komme auch die 56. Ausgabe des «Schmätter» etwas anders daher, wird die Grossauflage begründet.

Dass die 17-köpfige Schneckenzunft derzeit nicht zusammenkommen kann, sei sehr schwer. «Wir passen so gut zusammen und haben beinahe Entzugserscheinungen, weil wir einander nicht sehen können», schmunzelt Röösli. Fasnacht werde es in Wolhusen in diesem Jahr nur durch die Fasnachtszeitung, die Plakette und einen coronakonformen Urknall am Schmutzigen Donnerstag geben. Der grosse Umzug wird auf nächstes Jahr verschoben. Die fasnächtliche Zunftmeister-Familie hat sich aber trotzdem etwas überlegt, damit wenigstens ein bisschen Fasnachtsstimmung aufkommt. Krummenacher:

«Kommt man während der Fasnacht im Pyjama in die Bäckerei, gibt es ein gratis Gipfeli.»

Hinweis: Die Verkaufsstellen finden Sie unter www.schneckenzunft.ch.