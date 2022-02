Füllwerk Wolhusen: Paar will Unverpackt-Laden eröffnen

Wolhusen «Wir möchten nachhaltiges Einkaufen ermöglichen» – dieses Paar öffnet bald seinen Unverpacktladen In Wolhusen wird am 9. April der Unverpacktladen Füllwerk eröffnet. Dank eines Crowdfundings kann das Projekt realisiert und umgesetzt werden. Alessia Derikesen Jetzt kommentieren 10.02.2022, 18.35 Uhr

«Jasmin wünscht sich schon seit langem ein eigenes Lädeli, bei dem sie weiss, woher die Produkte stammen und zu denen sie einen Bezug hat», erzählt Lukas Lingg im Ladenlokal in Wolhusen. Obwohl im zukünftigen Geschäft noch einiges gemacht werden muss, geht für Jasmin Bächtold und Lukas Lingg endlich ein Traum in Erfüllung. Am 9. April wird die Eröffnung des Unverpacktladens Füllwerk an der Entlebucherstrasse in Wolhusen gefeiert.

Jasmin Bächtold und Lukas Lingg in ihrem Unverpacktladen an der Entlebucherstrasse 29. Bild: Dominik Wunderli (Wolhusen, 8. Februar 2022)

Das Prinzip des Unverpacktladens ist simpel: Lebensmittel wie Reis, Linsen oder Pasta werden in Mehrweg- oder Grossgebinden geliefert und in sogenannte Silos abgefüllt. Die Silos werden mit Namen des Produkts, Produzenten, Ablaufdatum und Preis angeschrieben. Bächtold: «Für unsere Produkte gelten dieselben Gesetze wie für einen anderen Lebensmittelladen auch. Nur haben die Produkte bei uns eben keine Verpackung.» Die Kundinnen und Kunden kommen mit eigenen Gefässen wie Stoffsäcken oder Gläsern und füllen sich die gewünschte Menge eines Lebensmittels ab. Die Zahlung erfolgt dann nach Gewicht. «Natürlich werden wir auch Gläser und Stoffsäckchen in unserem Laden anbieten», erklärt Lingg.

Unverpackte Produkte für weniger Plastik und Abfall

«Wir möchten die Menschen zum Nachdenken anregen und sie beim bewussten Konsumieren unterstützen», erzählt Bächtold. «Unsere Lebensmittel und Alltagsartikel werden ohne Verpackung verkauft. So soll weniger Verpackungsabfall produziert werden», meint sie. Zudem stehe das Füllwerk Wolhusen für Nachhaltigkeit. Jasmin Bächtold hat über zehn Jahre lang in Grossverteilern gearbeitet und dort miterlebt, «was alles verloren geht». Damit meint die gelernte Verkäuferin die Unmengen an produziertem Abfall und den nicht vorhandenen Bezug zu den Produkten.

Daher legt das Paar bei seinem eigenen Geschäft grossen Wert darauf, zu wissen, woher die Produkte stammen und welche Inhaltsstoffe in diesen stecken. «Wo immer möglich, werden wir unsere Produkte aus der Region und der Schweiz beziehen», erklärt die 27-Jährige. Darauf erwähnt Lingg: «Besonders wichtig ist uns der persönliche Kontakt zu den Produzenten. Unseren Kaffee bekommen wir zum Beispiel von einem Freund aus Doppleschwand. Er röstet diesen selbst.»

Momentan stecken die beiden noch in den Vorbereitungen, denn es gebe noch viel tun. Im Innern des Lokals besteht noch eine Baustelle. «Wir möchten eine nachhaltige Ladeneinrichtung aus Altholz, Secondhandmöbeln und vielen anderen Gebrauchtgegenständen erschaffen», sagt Lingg. Unterstützung erhält das Paar von seinen Freunden und Familien. Auf Instagram und Facebook können Interessierte die Entwicklung mitverfolgen. Zudem seien sie mit vielen Produzenten im Gespräch, um die richtigen Produkte auszuwählen und ihren Kunden ab April ein grosses Sortiment anbieten zu können.

Mit dem Crowdfunding soll ein grosses Sortiment erschaffen werden

Apropos Unterstützung: Auf diese sind die beiden auch finanziell angewiesen. Ein Crowdfunding soll dabei helfen, «den Kunden ein möglichst grosses Sortiment an Lebensmitteln und Non-Food-Artikeln wie beispielsweise Kosmetikprodukten anbieten zu können», erklärt Bächtold. Mit der Spende werde das Lokal unter anderem mit Behältern und Silos ausgestattet sowie eine gemütliche Sitzmöglichkeit für einen regelmässigen Schwatz geschaffen. Mit ihrem Eigenkapital, mit dem sie die GmbH gegründet haben, wird das Füllwerk umgebaut und eingerichtet sowie die Miete für das Ladenlokal und andere anfallende Kosten beglichen, so Bächtold.

Begonnen hat das Crowdfunding am 22. Januar, und es endet am 27. Februar. Schon jetzt sind über zwei Drittel ihrer Zielsetzung von 30'000 Franken zusammengekommen. «Das Crowdfunding schien uns eine gute Möglichkeit, um zu sehen, wie unser Projekt eines Unverpacktladens bei den Menschen ankommt», sagt Bächtold. Lingg fügt hinzu: «So können wir die Leute mit ins Boot holen und gemeinsam etwas auf die Beine stellen.»

Hinweis: Die beiden gehen am kommenden Samstag mit ihrem selbstgebauten fahrenden Silo auf Tour. Bei dieser Verteilaktion können Leute ein geschenktes Stoffsäckchen selbst auffüllen und testen, wie einfach unverpacktes Einkaufen funktioniert. Mehr Infos unter www.fuellwerk-wolhusen.ch

