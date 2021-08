«Gwand Sustainable Festival» zum 12. Mal in Luzern

Workshops & Diskussionen Gwand-Festival in Luzern wird zur Drehscheibe für Nachhaltigkeit Vom 2. bis 4. September findet das «Gwand Sustainable Festival» auf dem Kurplatz in Luzern statt. Während drei Tagen soll sich das Areal rund um das Pavillon auf dem Nationalquai zur Drehscheibe von nachhaltigen Unternehmen, Organisationen und Produkten verwandeln. 23.08.2021, 09.24 Uhr

Am 12. Gwand Festival geht es um das Erleben und Weitertragen von Nachhaltigkeit in Lebensbereichen wie Mode, Ernährung oder Finanzen. Dies schreiben die Veranstalter in einer Medienmitteilung. Vom 2. bis 4. September stehe der Kurplatz Luzern ganz im Zeichen der drei Nachhaltigkeitsbereiche Ökologie, Ökonomie und Soziales. Das Festival wolle informieren, sensibilisieren und zukunftsfähige Lösungen aufzeigen, das Leben nachhaltiger zu gestalten.

Auf dem Programm stehen Diskussionsrunden, Key Notes und Präsentationen zu Themen wie «Nachhaltigkeit in der Modebranche», «Nachhaltige Finanzinvestments» oder zu nachhaltigen Engagements aus der Region. Huma Adnan spreche beispielsweise über ihr Integrationsprojekt, für welches Flüchtlinge in Karachi (Pakistan) handgefertigte Accessoires herstellen, alles in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen.

Weiter stehen unter anderem Upcycling-Workshops sowie die Lancierung des «Bio Design Hub» auf der Agenda. «Gemeinsam mit Festival-Partnern wird die Sensibilisierung, Aufklärung und Lösungsfindung zum Kern des Gwand Sustainable Festival 2021», wird Gwand-Initiantin Suzanna Vock in der Mitteilung zitiert. Es gehe nicht darum, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, vielmehr sei es Ziel, etwas zu bewegen und konkrete Lösungswege aufzuzeigen. (pw)