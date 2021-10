Weinlese in Meggen: Kleinere Menge aber Top-Qualität

Wümmet in Meggen Weinlese im Traditionsbetrieb: Kleinere Menge aber Topqualität Seit bald 200 Jahren bewirtschaftet die Familie Sigrist das Lettengut. Trotz Wetterkapriolen soll 2021 ein gutes Weinjahr werden. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 04.10.2021, 18.00 Uhr

An die 20 freiwilligen Helferinnen und Helfer haben sich zur Weinlese in den Rebbergen des Weingutes Letten eingefunden. Gelesen werden an diesem Samstag zwei Traubensorten: am Morgen Müller Thurgau, am Nachmittag Sauvignon blanc. Die roten Trauben bleiben noch gut zehn Tage am Rebstock. Die Wümmet der Pinot-noir-Traube findet etwa Mitte Oktober statt.

Freiwillige Helferinnen und Helfer bei der Wümmet auf dem Megger Lettengut. Bild: Patrick Hürlimann (2. Oktober 2021)

Einige der Freiwilligen kennen sich aus früheren Weinlesen. So auch Markus Mehr und Alain Felder. Sie helfen schon seit Jahren mit. Was genau zu tun ist, zeigt ihnen Winzer und Weintechnologe Michael Sigrist. Der 25-Jährige ist der Sohn von Cornelia und Karl Sigrist-Erb, der in achter Generation den Familienbetrieb dereinst weiterführen wird. Sein Bruder Pascal hat andere Pläne und arbeitet nicht aktiv im Betrieb mit.

Naturnahe Produktion

Die reifen Trauben landen nach der Lese in Boxen. Dort wird im Rebberg eine kleine Menge schwefliger Säure zugesetzt und dann die Box mit einem Deckel verschlossen. «Damit werden der Sauerstoff entzogen und so die Mikroorganismen lahmgelegt. Nach diesem Prozedere wird im Keller noch Trockeneis zugefügt, um einen Kühleffekt zu erwirken», erklärt Sigrist. Die Reben werden mit naturnahen Methoden ohne nützlingsschädigende Mittel nach den Richtlinien der «integrierten Produktion» (IP) bewirtschaftet.

Die Kirschessigfliege beeinträchtigt die Ernte. Im Rebberg werden gegen diesen Schädling Steinmehl und Löschkalk eingesetzt. Sigrist erklärt: «Das Vorgehen ist mit einer Wundbehandlung vergleichbar. Mit dem Löschkalk wird die Wunde der Traube ausgetrocknet und das Steinmehl gibt dann der Traube eine Schutzschicht, sodass die Kirschessigfliege nicht durch offene Wunden ihre Eier in der Traube ablegen kann.»

Ausfälle von 50 bis 60 Prozent

Dass dieses Jahr die Ernte mengenmässig eher mager ausfällt, hat aber mit den Wetterkapriolen inklusive Hagel, falschem Mehltau und Frost zu tun. Karl Sigrist spricht bei seinem Betrieb von einem Ausfall von 50 bis 60 Prozent. Aber er betont: Mager sei nur die Menge, die Qualität der Trauben sei gut bis sehr gut:

«Wer mit der Natur arbeitet, der muss mit Ausfällen rechnen. Doch wir hatten die letzten 30 Jahre eher gute Jahre, deshalb verträgt es zwischendurch auch mal ein schlechtes Jahr. Wir sind trotzdem zufrieden.»

In der Degustationsbar auf dem Weingut Letten (von links): Die Eltern Karl und Cornelia Sigrist-Erb mit Sohn Michael. Patrick Hürlimann (Meggen, 2. Oktober 2021)

Produziert werden auf dem Weingut Letten seit 1991 durchschnittlich 10'000 bis 14'000 Flaschen Wein pro Jahr, vorher war der Betrieb als Mosterei und Brennerei bekannt. Der Rebberg am Südhang direkt am Vierwaldstättersee profitiert von der Lage und dem milden, ausgeglichenen Seeklima. Zusammen mit dem Föhn komme es zum Vergleich mit anderen Rebbau-Lagen zu einem frühen Austrieb, das garantiere eine optimale Traubenreife.

Ein besonders edler Tropfen ist der Megger Schaumwein. Der Luzerner «Champagner» mit dem Namen Conny ist der Frau von Winzer Karl Sigrist gewidmet. Wir treffen sie in der alten Mostereitrotte, in der sich der Hofladen befindet. «Den Namen habe ich nicht gegeben, der ist mir genommen worden», scherzt Cornelia Sigrist-Erb. Die Produkte aus dem Hause Sigrist gibt es im Direktverkauf oder in ausgewählten Restaurants. Nebst den Weinprodukten sind auch diverse Spirituosen im Angebot.

Eine Bar zur Verkostung

Die «Gebrannten» sind Karl Sigrists grosse Leidenschaft. Als er vom Vater den Betrieb übernahm, wurden neue Brennhäfen installiert und getüftelt, immer nach dem Grundsatz Qualität vor Quantität. So erstaunt wenig, dass nicht immer alle Sorten verfügbar sind. Karl Sigrist, der gelernte Getränketechnologe, führt durch das neue Ökonomiegebäude zur Brennerei und in den Keller. Waren es früher Erdböden mit diversen Niveaus, so ist jetzt alles eben und praktisch mit Stapler befahrbar.

Im neuen Ökonomiegebäude lagern nicht nur die edlen Tropfen, eine Bar zur Verkostung und ein Eventraum mit gedeckter Terrasse sind dort ebenfalls untergebracht. «Wir planen mit dem Eventraum nächstes Jahr zu starten», sagt Karl Sigrist. Wir verlassen das Gebäude und gehen zur Weinstubenterrasse mit freiem Blick auf See und Berge. Langsam trudeln auch die freiwilligen Helferinnen und Helfer zur Mittagspause ein. Zusammen mit der Familie Sigrist geniessen sie das Essen und plaudern über Gott und die Welt. Eine gelungene Wümmet geht dem Ende entgegen und alle sind zufrieden.

Südhanglage und Seeanstoss: Ideal für das Weingut Letten. Patrick Hürlimann (Meggen, 2. Oktober 2021)

Tag der Zentralschweizer Weine, Samstag 23. Oktober 12–19 Uhr im KKL Luzern, Eintritt 15 Franken.

