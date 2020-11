Würzenbach-Quartier soll attraktiver werden – und dies schneller als geplant Die Forderungen aus dem Würzenbach sind beim Parlament in der Stadt Luzern auf offene Ohren gestossen. Robert Knobel 12.11.2020, 12.13 Uhr

Es wird gebaut im Würzenbach. Aber in welche Richtung soll sich das Quartier langfristig entwickeln? Bild: Pius Amrein (Luzern, 28. September 2020)

Bei der Entwicklung des Würzenbach-Quartiers gibt es noch viel Potenzial: So lautet der Grundtenor im Quartier mit rund 7500 Einwohnern. Ein Bevölkerungsantrag verlangt deshalb von der Stadt konkrete Vorschläge zur Attraktivierung des Quartiers. Gefordert werden die Stärkung des Quartierzentrums, eine Aufwertung des öffentlichen Raums und ein attraktiver Wohnungsmix.

Das Stadtparlament hat dieser Forderung jetzt Nachdruck verliehen, indem es den Bevölkerungsantrag am Donnerstag als Motion an den Stadtrat überwies. Dieser wollte die Planung und Weiterentwicklung des Würzenbach-Quartiers aus Ressourcengründen erst in einigen Jahren anpacken. Nun muss der Stadtrat schneller vorwärtsmachen. Schon Ende 2021 müssen planerische Grundlagen für die weitere Quartierentwicklung vorliegen.