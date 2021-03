Härtefallhilfe Luzerner Finanzdirektor weibelt bei Bundespolitikern für Reformstopp Reto Wyss bittet die Luzerner Bundesparlamentarier, sich für ein Beibehalten der Einkommensgrenze bei der Härtefallhilfe einzusetzen. Der Finanzdirektor befürchtet für die Firmen weitere Verzögerungen – und für den Kanton mehr Aufwand. Alexander von Däniken 09.03.2021, 17.59 Uhr

Was in Bundesbern läuft, wird derzeit in Luzern mit besonderem Interesse verfolgt. Denn die eidgenössischen Räte debattieren über Änderungen der Härtefallhilfe. Im Zentrum steht der Plan der nationalrätlichen Kommission für Wirtschaft und Abgaben, die Schwelle zu senken, die zum Bezug der Härtefallgelder berechtigt. Mindestens 40 Prozent muss die Umsatzeinbusse im Vergleich zu den Vorjahren betragen. Die Kommission will die Grenze auf 25 Prozent senken. Davor warnt der Luzerner Finanzdirektor Reto Wyss.

Regierungsrat Reto Wyss

In einem E-Mail an die Luzerner Bundesparlamentarier, die unserer Zeitung vorliegt, schreibt der CVP-Regierungspräsident, die Senkung führe zu ungleich mehr bezugsberechtigten Firmen, was einen höheren Geldbedarf nach sich ziehe. Und weil in Luzern ab 25 Millionen Franken das obligatorische Referendum gelte, müsse der Kredit an der Urne beschlossen werden. Wyss schreibt dazu: «Ich überlasse es Ihrer Beurteilung, ob die damit verbundene zeitliche Verzögerung jenen Unternehmen, die zwingend auf eine Unterstützung angewiesen sind, auch wirklich hilft.»

«Senkung der Umsatzlimite nicht erforderlich»

Auch für die Kantone hätte eine Senkung massive Auswirkungen. «Einerseits müssten sämtliche abgelehnten Gesuche erneut geprüft werden, andererseits wäre von einer Vielzahl neuer Gesuche auszugehen.» Wyss spricht die ähnlichen Diskussionen auf kantonaler Ebene an. Hier habe die Konsultation bei Wirtschafts- und Branchenverbänden «klar ergeben, dass die grosse Mehrheit der Verbände eine generelle Senkung der Umsatzlimite als nicht erforderlich betrachtet».

Dieser Satz lässt aufhorchen. Immerhin könnten zum Beispiel gerade jene Unternehmen für eine Reform empfänglich sein, welche die Umsatzschwelle im Moment knapp nicht erreichen. Auf Nachfrage präzisiert Wyss, dass neben der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz und dem kantonalen Gewerbeverband auch Vertreter von Luzern Tourismus der Eventbranche, Hotels, der Zulieferbranche und Schausteller angehört worden seien.

Regelmässiger Austausch mit Verbänden und Firmen

Zumindest einzelne Branchenvertreter wären für eine tiefere Grenze. «Es gab keine offizielle Konsultation, in der wir dazu befragt worden wären», sagte Ruedi Stöckli, Präsident von Gastro Luzern, gegenüber «Zentralplus». «Es stimmt auch nicht, dass wir das nicht wollen. Jede Verbesserung wäre für unsere Mitglieder hoch willkommen.»

Die eidgenössischen Räte tagen jetzt, der Luzerner Kantonsrat nächsten Montag und Dienstag. Auch hier wird die Härtefallregelung ein Thema sein. An der Umsatzgrenze wollen die vorberatenden Kommissionen aber nicht schrauben.