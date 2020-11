Xund zeigt sich bei Einsatz von Luzerner Studenten zurückhaltend: «Der Spielraum ist deutlich kleiner» Im März stellte das Luzerner Bildungszentrum Xund fast 700 Studentinnen und Studenten der Praxis zur Verfügung. Nun wartet man zu. Falls es erneut soweit kommt, will man Einsätze gezielter steuern, wie der stellvertretende Direktor Tobias Lengen sagt. Roseline Troxler 03.11.2020, 05.00 Uhr

Vorerst sollen bei Personalengpässen wegen der Corona-Pandemie keine Studentinnen und Studenten des Bildungszentrums Xund im Luzerner Kantonsspital (im Bild Wolhusen), in Heimen oder Spitexorganisationen aushelfen. Bild: Corinne Glanzmann

Die zweite Pandemiewelle fordert die Schweizer Spitäler derzeit stark. Auch am Luzerner Kantonsspital mussten bereits einzelne nicht dringliche Operationen verschoben werden, wie Marco Rossi, Chefarzt Infektiologie und Spitalhygiene, gegenüber dieser Zeitung sagte. «Das grösste Problem ist die Personalnot.» Aus diesem Grund werden vereinzelt gar die Quarantäneregeln gelockert – nach einem negativen Testergebnis.

Xund verweist auf mittel- und langfristigen Bedarf an Fachkräften

Ende März hat das Bildungszentrum Gesundheit Zentralschweiz, kurz Xund, wegen der hohen Fallzahlen seine rund 700 Studentinnen und Studenten der Praxis zur Verfügung gestellt. Bereits damals wurde die Personalknappheit als grösste Herausforderung erkannt. Greift Xund den Spitälern, Alters- und Pflegeheimen und Spitexorganisationen nun erneut unter die Arme?

Tobias Lengen ist stellvertretender Direktor des Bildungszentrums Xund in Luzern und Alpnach. Er sagt auf Anfrage. «Der Spielraum für weitere solche Einsätze ist nun deutlich kleiner.» Das liege einerseits an den zusätzlichen, coronabedingten Praxiseinsätzen der Studenten im vergangenen Frühling, andererseits an noch laufenden Nachholsequenzen. «Der primäre Auftrag von Xund ist die Aus- und Weiterbildung. Sowohl die Praxis als auch Xund als Schule und Verband sind sich einig, dass es diesmal darum geht, den regulären Bildungsauftrag so lange wie möglich und sinnvoll aufrechtzuerhalten.» Es gehe schliesslich auch darum, den mittel- und langfristigen Bedarf an Fachkräften sicherzustellen. Xund bildet derzeit rund 2600 Studenten und Lernende aus.

Xund steht in regelmässigem Austausch mit der Praxis

Zur aktuellen Lage sagt Tobias Lengen: «Seit der erneut starken Zunahme der Fallzahlen im Oktober steht Xund bezüglich Versorgungssituation in regelmässigem Austausch mit der Praxis und weiteren Partnern.» Trotz vergleichbarer Fallzahlen wie im Frühling unterscheide sich die Ausgangslage allerdings deutlich. So würden alle Akteure über mehr Erfahrungswerte verfügen. Für den stellvertretenden Geschäftsführer von Xund ist aber klar: «Wenn es in den Betrieben nicht mehr anders geht, werden Rückrufe von der Praxis her initiiert.» Will heissen: Es könnten erneut Studenten eingesetzt werden.

Im vergangenen Frühling sanken die Fallzahlen schneller wieder als erwartet. Tobias Lengen sagte daher im Juli in einem Interview: «Rückblickend war die Welle in der Zentralschweiz nicht ganz so gross wie befürchtet und es hätte wohl nicht alle 700 Studierenden in den Alters- und Pflegezentren, Spitälern, Spitexorganisationen und Labors gebraucht.» Damals betonte er das Versprechen von Xund, dass die Studenten ihre Ausbildung trotz des Einsatzes in der Regelstudienzeit abschliessen sollen. Im Hinblick auf künftige Einsätze führt er nun aus:

«Aufgrund der besseren Informationslage zur Auslastung der Spitäler und der Personalsituation werden die Einsätze dieses Mal gezielter möglich sein.»

Sie sollen individuell auf die Situation der Betriebe und der Studenten angepasst werden.

Unterstützung bei Schulungen von Spital- und Apothekenmitarbeitern

Xund unterstützt die Praxis – wie bereits im Frühling – mit Schulungen und Beratungen. Lengen verweist etwa auf einen internen Überwachungspflegekurs rund um die Beatmung, der am Luzerner Kantonsspital durchgeführt wurde. Zudem wird aktuell ein Praxistraining für Mitarbeiter von Apotheken aufgebaut. Dabei geht es um den Umgang mit den neuen Antigen-Tests, welche bereits in diesem Monat in Apotheken zum Einsatz kommen werden.