Kantonsrat Für die höchste Luzernerin Ylfete Fanaj endet ein spezielles Amtsjahr Als Kantonsratspräsidentin in Zeiten von Corona musste Ylfete Fanaj kreativ sein. Mit einer Gastreihe bot sie jenen eine Plattform, die ansonsten wenig gehört werden. Reto Bieri 26.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es war für Ylfete Fanaj ein in mancher Hinsicht spezielles Jahr. Noch bis Ende Juni ist sie Kantonsratspräsidentin und somit höchste Luzernerin. Es sei trotz Corona ein unvergessliches Jahr gewesen, bilanziert die 38-Jährige. Aussergewöhnlich war es mit Sicherheit auch deshalb, weil sie vor rund einem Monat zum ersten Mal Mutter geworden ist.

Die abtretende Kantonsratspräsidentin Ylfete Fanaj in der Ufschötti in der Stadt Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 23. Juni 2021)

Die Stadtluzernerin bedauert, dass in ihrem Präsidialjahr wegen Corona nur wenige physische Anlässe stattfanden. «Die Nähe zur Bevölkerung und der ungezwungene Austausch hat gefehlt.» Beschweren wolle sie sich aber nicht, die Situation sei für alle nicht einfach. Ihr sei schon im Frühling 2020 bewusst geworden, dass ein etwas anderes Präsidialjahr auf sie wartet – und dass Eigeninitiative und Kreativität gefragt sind. So habe sie unter anderem Grussworte an digitalen Anlässen überbracht, Kolumnen geschrieben oder Institutionen besucht.

Als Novum hat sie zudem eine Gastreihe im Luzerner Kantonsrat initiiert: An jeder Session hat sich eine Person in einer kurzen Rede ans Plenum gewandt. Es waren Menschen, die sonst nicht im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit stehen. Unter anderem ein Mann mit einer psychischen Erkrankung, ein Flüchtling aus Syrien, eine Queer-Frau und ein 9-jähriges Mädchen. Fanaj:

«Ich wollte bewusst jenen eine Plattform bieten, die ansonsten nicht oder zu wenig gehört werden. Dies als Ausdruck der Vielstimmigkeit unserer Bevölkerung.»

Weil aufgrund von Corona neuerdings die Sessionen als Livestream im Internet übertragen werden, konnte auch die Öffentlichkeit teilhaben. Sie habe mit der Gastreihe auch aufzeigen wollen, welche verschiedensten Leistungen der Kanton Luzern erbringt und wo noch Handlungsbedarf besteht.

Zur Person Ylfete Fanaj (38) ist verheiratet und Anfang Juni Mutter eines Jungen geworden. Sie kam als Neunjährige aus dem Kosovo in die Schweiz und besuchte in Sursee die Schule. 2007 wurde sie für die SP ins Parlament der Stadt Luzern gewählt. Seit 2011 ist sie Kantonsrätin, von 2015 bis 2019 Fraktionschefin. Fanaj hat Soziale Arbeit studiert und arbeitet als Bereichsleiterin Deutschschweiz des nationalen Jugendprogramms Lift in Bern.

Das Interesse für die Integration von Menschen ergebe sich sicherlich auch aus ihrer Biografie. Fanaj ist als Kind aus dem Kosovo in die Schweiz gekommen. Sie ist die erste Kantonsratspräsidentin mit Wurzeln im Ausland. Ihr Migrationshintergrund sei jedoch bloss ein Aspekt ihres politischen Engagements. So setze sie sich auch für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Chancengerechtigkeit ein.

Die Gemeinsamkeiten betonen

Ins Wasser fiel wegen Corona zudem eine geplante Veranstaltungsreihe unter dem Motto «Luzern verbinden». Diese hätten die Kantonsratspräsidentin und Regierungspräsident Reto Wyss gemeinsam bestritten. «Uns ist es wichtig, nicht das Trennende, sondern das Verbindende und die Gemeinsamkeiten in unserem Kanton zu betonen», so Fanaj.

Die abtretende Kantonsratspräsidentin Ylfete Fanaj. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 23. Juni 2021)

Das sei eine Haltungsfrage, die sie über ihr Präsidialjahr hinaus bewahren möchte. Aufgrund ihrer Moderationsrolle habe sie an den Sessionen sehr aufmerksam zuhören müssen. «Dadurch habe ich gemerkt, wie wichtig der Dialog ist und dass alle sich um Lösungen bemühen. Gerade in den Debatten zu Corona hat sich das gezeigt.» Dennoch, sie freut sich darauf, dass sie sich nach dem Ende des Präsidialjahres wieder politisch einbringen kann.

Jubiläum zum Frauenstimmrecht fällt in Fanajs Präsidialjahr

Ein wichtiges Anliegen ist für Fanaj auch die Stärkung der Gleichstellung. Es war wohl eine glückliche Fügung, dass das Jubiläum zum Frauenstimmrecht, das im Kanton Luzern im Herbst vor 50 Jahren angenommen wurde, just in ihr Präsidialjahr fiel. Als Kantonsratspräsidentin wollte sie unbedingt etwas organisieren. Auf Fanajs Initiative gründete sich ein Verein. Unter dessen Federführung entstand eine Reihe mit rund 35 Veranstaltungen, von denen viele wegen Corona in einem etwas anderen Rahmen stattfanden. Fanaj:

«Uns war es wichtig, dass die Luzerner Pionierinnen des Frauenstimmrechts gewürdigt werden. Zudem wollten wir die Bevölkerung für das Thema Gleichstellung sensibilisieren.»

Beruflich pausiert Ylfete Fanaj noch bis Ende Jahr, im Kantonsrat hingegen will sie ab der Septembersession wieder mittun. Zu ihren künftigen Ambitionen hält sie sich bedeckt. Bekanntlich wird die SP bei den Regierungsratswahlen 2023 eine Frau portieren. Ylfete Fanaj ist eine der Favoritinnen. Dazu äussern will sie sich momentan nicht, es sei zu früh. Nur so viel sagt sie: «Das Ziel muss sein, mindestens eine Frau in die Luzerner Männerregierung zu bringen.»