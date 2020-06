Ylfete Fanajs Wahl wird von der albanischsprachigen Schweiz gefeiert und erhält auch im Ausland Aufmerksamkeit

Porträt

Sie politisiert hartnäckig und mit viel Herzblut: SP-Frau Ylfete Fanaj amtet bald als höchste Luzernerin

Ylfete Fanaj (37) wird am Dienstag aller Voraussicht nach zur höchsten Luzernerin gewählt. Die designierte Kantonsratspräsidentin will auch in ihrer Repräsentationsfunktion für ihre Prinzipien einstehen.