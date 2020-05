«Zäme is Chlifäld»: Der SC Kriens startet Ticketverkauf für das erste Heimspiel mit Publikum Noch ist offen, wann der SC Kriens sein nächstes Heimspiel mit Publikum bestreiten wird. Doch bereits heute Freitag startet der SCK zusammen mit der Crowdfunding-Plattform Funders den Vorverkauf für das erste Heimspiel mit Zuschauer. 01.05.2020, 10.00 Uhr

(zim) Wie vielerorts steht auch im Stadion Kleinfeld die Zeit still. Keine Juniorentrainings, keine Fussballspiele am Wochenende, das Restaurant 1944 bleibt noch bis am 11. Mai geschlossen. Da dem SC Kriens aufgrund der Corona-Pandemie die Einnahmen fehlen, lanciert der SCK zusammen mit «Funders» die Aktion «Zäme is Chlifäld». Verkauft werden ab Freitag, 1. Mai, spezielle Tickets für das erste Heimspiel im Kleinfeld mit Zuschauern, wie der Verein mitteilt. Und dies, obschon das Datum des Spiels natürlich noch nicht feststeht.