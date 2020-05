Autos rollen in der Region Luzern wieder so zahlreich wie vor dem Lockdown Ob Seebrücke oder Seetalplatz: Vom Lockdown ist auf den Luzerner Strassen nichts mehr zu spüren. In den Bussen hingegen sind die Fahrgastzahlen immer noch halb so hoch wie vor Corona. Roman Hodel 21.05.2020, 16.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Seebrücke in Luzern. Bild: Nadia Schärli (12. Mai 2020)

Wer regelmässig auf den Strassen in und um Luzern unterwegs ist, hat es längst festgestellt: Es herrscht wieder Betrieb wie vor dem Lockdown, mancherorts sogar noch ein bisschen mehr. Das belegt der Vergleich der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (VIF), der unserer Zeitung vorliegt, nun auch in Zahlen:

Alles anzeigen

Im Fall der Seebrücke gingen die Zahlen während des Lockdowns um bis zu 30 Prozent zurück. Noch grösser war die Verkehrsabnahme bei den Zählstellen in der Agglomeration Luzern: Jene auf der Kantonsstrasse K31 Emmen-Reussegg (Seetalplatz) zählte bis zu 36 Prozent weniger Verkehr. Und nun sind dort sogar leicht mehr Fahrzeuge unterwegs:

Alles anzeigen

Halb so viele Fahrgäste wie vor dem Lockdown

Ganz anders präsentiert sich die Situation im ÖV: Die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) zählten vergangene Woche immer noch nur halb so viele Fahrgäste wie in einer durchschnittlichen Woche im Januar mit rund 400'000 Einsteigerinnen und Einsteigern. Und so hat sich die Anzahl Fahrgäste seit Februar verändert:

Alles anzeigen

Die Berechnung der VBL beruht auf der wöchentlichen Hochrechnung von vier Referenzlinien, auf denen regelmässig gezählt wird. Es sind dies die frequenzstärkste Linie 1, eine städtische Trolleybuslinie (Linie 7), eine städtische Dieselbuslinie mit Spitalerschliessung (Linie 19) und eine Agglomerationslinie (Linie 24).

Dass die Frequenzen im ÖV nur langsam wieder aufwärtsgehen, aber auf den Strassen bereits Betrieb herrscht wie eh und je – und das obwohl nach wie vor viele im Homeoffice arbeiten – mag überraschen. Doch VBL-Sprecher Sämi Deubelbeiss sagt:

«Der Bundesrat und das Bundesamt für Gesundheit empfehlen nach wie vor, den ÖV vor allem zu Stosszeiten zu meiden, falls man diesen nicht zwingend braucht. Daher steigen viele aufs Auto um, was sich aktuell auf den Schweizer Strassen bemerkbar macht.»

Wann die Frequenzen wieder auf dem üblichen Niveau sein werden, sei offen. «Solange das Schutzkonzept des Bundes in Kraft ist, welches beispielsweise das Abstand halten oder Stosszeiten meiden beinhaltet, bleiben wohl viele Leute vorsichtig und werden den ÖV nur in Notfällen benutzen», so Deubelbeiss weiter.

Auch Zentralbahn-Sprecher Thomas Keiser wagt diesbezüglich keine Einschätzung. Bei der Zentralbahn ging die Anzahl Personenkilometer im April bei der S5 um 77, bei der S4 gar um 83 Prozent zurück im Vergleich zum April vor einem Jahr.

Velo gefahren wird häufiger nach dem Mittag

Kaum eine Veränderung gab es während des Lockdowns bei den Velozahlen in der Stadt Luzern. Sie gingen in der Woche 13 zwar kurz zurück, wohl vor allem wegen den Schulschliessungen. In der restlichen Corona-Zeit liegen die Velozahlen jedoch etwa auf Vorjahresniveau, wie Milena Scherer vom städtischen Tiefbauamt schreibt. Aber: Es verkehren weniger Velos am Morgen, dafür mehr am Nachmittag. Eine mögliche Erklärung: Das Velo diente eher für die Freizeit als für den Arbeitsweg. Scherer schreibt:

«Wir werden diese Erkenntnisse in den kommenden Wochen vertiefen.»