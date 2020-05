Zahlreiche Ruhestörungen: Die Luzerner Polizei hatte am Auffahrtswochenende im gesamten Kanton viel zu tun Ruhestörungen, zu grosse Personengruppen, eine illegale Mahnwache: Die Luzerner Polizei wurde übers Auffahrtswochenende stark gefordert. 24.05.2020, 16.57 Uhr

(lil) Nachdem die Luzerner Polizei bereits in der Nacht auf Donnerstag zu Beginn des Auffahrtswochenendes stark gefordert war, wurden auch am Freitagabend zahlreiche Ruhestörungen registriert. Die zahlreichen Meldungen kamen aus dem ganzen Kanton, wie die Polizei am Sonntag schreibt. So musste auch hier und da interveniert werden.

Wegen der Vielzahl an Ruhestörungsmeldungen konnten insbesondere in der Stadt Luzern weniger Kontrollen in Parkanlagen durchgeführt werden, so die Polizei weiter. Gerade auf dem Inseli und dem Europaplatz stellte die Polizei wiederum viele Jugendliche in Gruppen fest. Die Corona-Vorgaben gemäss des Bundes wurden dort nicht eingehalten.

Am Auffahrtssamstag und -sonntag sei das Personenaufkommen dann «weit geringer» gewesen: «Mit dem einsetzenden Regen hielten sich nur vereinzelte Personen im öffentlichen Raum auf.» Auf dem Bahnhofplatz in der Stadt Luzern sei die Durchführung einer Mahnwache verhindert worden, schreibt die Polizei. Mehrere Personen seien kontrolliert und über 20 weitere formlos weggewiesen worden. In der Innenstadt hielten sich grössere Personengruppen auf, welche Ruhestörung verursachten. Diese sind gebüsst worden.

Aus dem Archiv: Bereits am 16. Mai wurde auf dem Bahnhofplatz in der Stadt Luzern eine Demonstration gegen die Coronamassnahmen abgehalten.



Bild: Boris Bürgisser

Auch die Autobahnraststätte auf der A14 bei Inwil blieb nicht verschont: Dort seien nach Mitternacht Autos kreuz und quer gestanden, wie die Polizei mitteilt. Sie stellte ein «sehr hohes Personenaufkommen» fest – die Abstände wurden nicht eingehalten. So wurde auch das Personal der Raststätte von den uneinsichtigen Besuchern teils angefeindet. Die Tankstelle und die Shops mussten vorübergehend geschlossen werden. Mehrere Personen wurden weggewiesen oder gebüsst.