Die Zecken sind los – so schützen Sie sich und Ihr Haustier vor Krankheiten Zeckenstiche sind meist ungefährlich, können im schlimmsten Fall aber Krankheiten übertragen. Mit diesen Tipps können Sie sich und Ihr Haustier davor schützen. Fabienne Mühlemann 07.05.2020, 05.00 Uhr

Das schöne und milde Wetter und das Coronavirus locken derzeit viele Leute zum Spaziergang oder zur Jogging-Runde in den Wald oder ins Grüne. Doch es führt auch dazu, dass die Zecken aktiv werden. Laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) beginnt deren Saison je nach Witterung im März oder April und dauert bis November. Zecken findet man an Waldrändern, Waldlichtungen, Waldwegen und an Hecken von Laub- und Mischwäldern mit üppigen Gräsern. Auch an Sträuchern und Büschen sowie hohem Gras- und Buschland sind sie anzutreffen. Entsprechend sind Zecken in der Schweiz weit verbreitet. Sie ernähren sich von Tier- und Menschenblut und können beim Stechen verschiedene Krankheitserreger übertragen.

Eine erwachsene weibliche Zecke auf einem Blatt. Bild: Gaetan Bally / Keystone

In der Schweiz sind vor allem die Borreliose und die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) von Bedeutung:

Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) ist eine virale Krankheit, die durch den Stich einer infektiösen Zecke übertragen wird. Die Erkrankung verläuft oft harmlos wie eine Grippe, kann aber bei wenigen Prozent der Erkrankten zu einer Hirnhautentzündung führen. Die Fälle nehmen schweizweit seit mehreren Jahren stark zu - 2018 verzeichnete das BAG mit 377 gemeldeten Fällen einen Rekord. Mit Ausnahme der Kantone Genf und Tessin zählt die Schweiz zum Risikogebiet. Gegen FSME kann man sich impfen lassen. Im Kanton Luzern wurden in dieser Saison zwei Fälle registriert.

(FSME) ist eine virale Krankheit, die durch den Stich einer infektiösen Zecke übertragen wird. Die Erkrankung verläuft oft harmlos wie eine Grippe, kann aber bei wenigen Prozent der Erkrankten zu einer Hirnhautentzündung führen. Die Fälle nehmen schweizweit seit mehreren Jahren stark zu - 2018 verzeichnete das BAG mit 377 gemeldeten Fällen einen Rekord. Mit Ausnahme der Kantone Genf und Tessin zählt die Schweiz zum Risikogebiet. Gegen FSME kann man sich impfen lassen. Im Kanton Luzern wurden in dieser Saison zwei Fälle registriert. In der Schweiz sind je nach Region 5 bis 30 Prozent der Zecken mit dem Bakterium Borrelia burgdorferi infiziert. Das Bundesamt für Gesundheit geht davon aus, dass in der Schweiz jährlich 10'000 Personen an einer Borreliose erkranken. Wenn sich ein roter Kreis um den Zeckenstich bildet, sollte man zum Arzt gehen. Denn bei einem Teil der Erkrankten kommt es nach Wochen, Monaten oder Jahren zu einem zweiten Stadium, in dem die Gelenke, das Nervensystem, die Haut und selten das Herz befallen werden können. Unerkannt oder ungenügend behandelt, können sich als Folge einer Borreliose bleibende Behinderungen ergeben. Im Gegensatz zur FSME besteht keine Meldepflicht für die Borreliose und es gibt keine Impfung. Daher sind keine Zahlen für den Kanton Luzern vorhanden.

Sonja Bertschy Bild: PD

Sonja Bertschy, Leitende Ärztin und stellvertretende Chefärztin der Abteilung Infektiologie und Spitalhygiene des Luzerner Kantonsspitals, empfiehlt, gut abschliessende Kleidung im Wald zu tragen. Unterholz sollte möglichst gemieden werden. Einen Zeckenspray vor dem Aufenthalt in der Natur aufzutragen, kann helfen. Nach einem Aufenthalt mit möglicher Exposition sollten Haut und Haare gründlich nach Zecken abgesucht werden.

Zecken können mit einer Pinzette vorsichtig entfernt werden. Fassen Sie die Zecke so nah wie möglich an der Haut und ziehen Sie sie allmählich heraus. Auf Drehbewegungen, Quetschen oder Ölzugabe sollte verzichtet werden. Wichtig ist laut Sonja Bertschy, die Stichstelle zu desinfizieren und in den folgenden Wochen zu beobachten. Treten Symptome wie Fieber oder Hautrötungen auf, sollte ein Hausarzt konsultiert werden.

Tierklinik Obergrund Luzern Bild: Dominik Wunderli

Auch für Haustiere bildet die Zecke eine Gefahr, da wie beim Menschen Krankheiten übertragen werden können. Namentlich sind das in unseren Breitengraden vor allem die Anaplasmose und die Borreliose. Zecken mit Krankheiten, welche beim Tier zu einem tödlichen Krankheitsverlauf führen können, gibt es laut Reto Barmettler, Leiter der Tierklinik Obergrund in Luzern, hierzulande jedoch selten. Solche Krankheiten, namentlich die Ehrlichiose und die Babesiose, sind häufiger im südlichen Europa anzutreffen.

Die Übertragung der Zeckenkrankheiten von der Zecke auf das Tier erfolgt laut Reto Barmettler in der Regel erst 24 bis 36 Stunden nach dem Stich. Er rät daher, das Haustier täglich auf Zecken abzusuchen. Beim Entfernen der Zecke sei wichtig, dass der Kopf nicht im Tier zurück bleibt. «Ansonsten könnte es eine lokale Entzündungsreaktion geben», erklärt der Tierarzt. Hunde seien generell anfälliger für Zeckenkrankheiten als Katzen. Zur Prävention wird Zeckenschutz empfohlen. Im Erkrankungsfall wird in den meisten Fällen auch ein Antibiotikum zur Behandlung eingesetzt. In der Tierklinik Obergrund kämen laut Barmettler derzeit häufiger Personen mit ihrem Haustier, welches von einer Zecke gestochen wurde, vorbei. «Das ist jedoch nicht untypisch für diese Jahreszeit», sagt er. Ab und zu stecke jeweils der Kopf noch drin oder eine rote Beule bilde sich nach dem Stich. Das müsse je nach Schweregrad behandelt oder nur beobachtet werden.

Das sind die Risikoorte im Kanton Luzern:

So gross ist das Zeckenstichrisiko im Frühsommer in Ihrer Gemeinde: