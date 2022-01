Zell: Geplündeter Hofladen - Leser kommt für Schaden auf

Video: Tele M1

Zell Nach Hofladenplünderung: Grosszügiger Leser kommt für Schaden auf Das Brisecker Hoflädeli in Zell wurde zum zweiten Mal geplündert. Zwei unbekannte Männer stahlen Waren im Wert von 300 Franken – die Täter konnten noch nicht gefunden werden. Nach einem Bericht von CH Media zeigt sich ein Leser grosszügig und zahlt den entstandenen Schaden. Pascal Linder Jetzt kommentieren 19.01.2022, 05.00 Uhr

Trockenfleisch, Öl und Geschenkteller: Zwei unbekannte junge Männer haben in einem Hofladen in Zell Waren im Wert von rund 300 Franken geklaut. Die Tat ereignete sich vor rund einer Woche. Besonders ärgerlich: Das Brisecker Hoflädeli wurde bereits zum zweiten Mal geplündert. Bereits vor einem Jahr bediente sich ein Mann schamlos. Damals veröffentlichte Landwirt Hanspeter Steffen die Bilder der Überwachungskameras in den sozialen Medien – mit Erfolg: Er konnte den Langfinger ausfindig machen.