Zell: Hofladen wieder ausgeraubt

Zell Schon wieder wurde das «Brisecker Hoflädeli» geplündert Hoflädeli sind beliebte Einkaufsziele. Frische Sachen direkt vom Hof, ohne Zwischenhändler, man tut der Region und dem Hofbetreiber etwas Gutes. Ausser man «vergisst» zu zahlen. Das ist im «Brisecker Hoflädeli» nun schon zum dritten Mal passiert. Der Besitzer hat genug. 01.02.2022, 12.25 Uhr

Keinen Monat ist es her, als der Hofladen von Hanspeter Steffen das letzte Mal geplündert worden ist. Nun ist es am Montagvormittag schon wieder passiert. Innerhalb einer halben Stunde, um 9.30 und 9.50 Uhr, wie Steffen gegenüber PilatusToday am Telefon erzählt, haben die dreisten Täter gleich zweimal zugeschlagen.