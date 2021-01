Zentralbahn In diesen Januarnächten verkehren auf der Strecke Luzern – Luzern Allmend/ Messe Bahnersatzbusse Wegen Arbeiten im Bahnhof Luzern ist die Strecke von Luzern bis Luzern Allmend/Messe vom 10. Januar bis am 14./15. Januar sowie vom 17. Januar bis am 21./22. Januar ab 23.10 Uhr bis Betriebsschluss für den Bahnverkehr gesperrt. 04.01.2021, 15.01 Uhr

(sok) Wegen dem Bau der Doppelspur Bahnhof Luzern werden in den Nächten vom 10./11. Januar, bis am 14./15. Januar sowie in den Nächten vom 17./18. Januar bis am 21./22. Januar diverse Vorbereitungsarbeiten im Bahnhof Luzern durchgeführt. Die Strecke Luzern bis Luzern Allmend/ Messe ist deswegen an diesen Daten ab jeweils 23.10 Uhr bis Betriebsschluss gesperrt, wie die Zentralbahn am Montag mitteilte. Auf der Strecke werden Bahnersatzbusse verkehren.