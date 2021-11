Zentrales Verwaltungsgebäude Luzerner Regierung zerzaust Bedenken wegen Umzug an Seetalplatz SVP-Kantonsrat Pius Müller will den Umzug der Dienststelle Landwirtschaft und Wald von Sursee an den Seetalplatz nach Emmen stoppen. Kommt nicht in Frage, findet die Regierung. Lukas Nussbaumer 09.11.2021, 00.01 Uhr

Blick in den Innenhof des geplanten zentralen Verwaltungsgebäudes am Seetalplatz in Emmen mit Aussicht auf den Pilatus. Visualisierung: PD

Pius Müller gehört zu den hartnäckigen Parlamentariern. Der seit 2003 im Kantonsrat politisierende Schenkoner hat im Zusammenhang mit dem Neubau eines zentralen Verwaltungsgebäudes am Seetalplatz bereits vier kritische Vorstösse eingereicht: drei Anfragen und ein Postulat. In Letzterem verlangt der 69-Jährige den Stopp des geplanten Umzugs der Dienststelle Landwirtschaft und Wald (Lawa) von Sursee nach Emmen.

Die Regierung schmettert Müllers Vorstoss jedoch ab und beantragt dem Kantonsrat, das Postulat abzulehnen. Die «Züglete» führe nicht zu einem Verlust an Kundennähe, wie dies der Postulant befürchte. Kundennähe sei «nicht primär eine Frage des geografischen Standorts, sondern des Umgangs mit den relevanten Anspruchsgruppen und ihren Anliegen». Die Dienstleistungen des Lawa würden nur zu einem kleinen Teil in Sursee erbracht, der überwiegende Teil erfolge telefonisch, digital oder vor Ort. Neben den 4500 Bauern gehören auch rund 11'000 Waldeigentümer, 3500 Fischer, 2500 Jäger sowie Verbände, Vereine und Gemeinden zu den Anspruchsgruppen der Dienststelle.

Neuer Standort für Führerprüfungen in Sursee



Der Wegzug schwäche auch den Standort Sursee nicht, hält die Regierung weiter fest – und zählt eine Reihe von Projekten in Sursee auf, die vom Kanton unterstützt werden. Dazu gehört die Velostation, an deren Gesamtkosten von 9,3 Millionen Franken der Kanton 1,3 Millionen beisteuere. Auch an den rund 12 Millionen Franken teuren Bushub mit Bahnhofplatz zahle der Kanton voraussichtlich 8,5 Millionen. Dazu kämen weitere Bauprojekte wie die Erweiterung der Kantonsschule. Zudem soll Sursee mit einem neuen Standort für Führerprüfungen gestärkt werden.

Die Regierung weist in ihrer Antwort auf den Vorstoss Müllers auch auf Hubs hin, die in Sursee, im Hinterland, im Seetal und im Entlebuch vorgesehen seien. Mitarbeitende aller Dienststellen sollen so die Möglichkeit erhalten, auch in den Regionen arbeiten zu können.

Newsletter, Blog und Infoveranstaltungen

Fragen zum Umzug von rund 30 kantonalen Organisationseinheiten an den Seetalplatz hat auch Melanie Setz Isenegger gestellt. Die SP-Kantonsrätin aus Emmenbrücke interessierte sich unter anderem dafür, wie die Mitarbeitenden begleitet werden. Laut der Regierung werden die Angestellten «via Newsletter und über einen internen Blog laufend über wichtige Themen zum Projekt informiert». Zudem würden periodisch Informationsveranstaltungen durchgeführt, und es könnten über eine eigens eingerichtete E-Mail-Adresse Fragen an die Projektverantwortlichen gestellt werden.

Die Urnenabstimmung über den Kredit von 177,4 Millionen Franken für das zentrale Verwaltungsgebäude am Seetalplatz findet am 28. November statt. Geplant ist der Einzug von 1450 Kantonsangestellten ab 2026.