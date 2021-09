Winteruniversiade: offene Fragen beim Schutzkonzept

Zentralschweiz Winteruniversiade: Alle Athletinnen und Athleten müssen geimpft sein Das Interesse an der Winteruniversiade 2021 ist gross. 58 Nationen mit insgesamt rund 1600 Athletinnen und Athleten haben ihre Teilnahme angekündigt – und alle müssen geimpft sein. Noch offen ist, ob dies auch für die Veranstalter, die Offiziellen und die Vielzahl an Helferinnen und Helfer der Fall sein wird. Ernst Zimmerli 07.09.2021, 16.27 Uhr

Die Entwicklung der Covid-19-Pandemie beeinflusst auch die Planung der Winteruniversiade 2021, die nach aktueller Planung am 11. Dezember eröffnet werden soll. «Die Rahmenbedingungen für die Organisation und Durchführung eines Multisportevents mit internationaler Beteiligung sind nach wie vor herausfordernd», heisst es in einer Medienmitteilung des Veranstalters. In der Beurteilung der epidemiologischen Lage und der Ausarbeitung eines entsprechenden Schutzkonzepts arbeite das Organisationskomitee eng mit den Zentralschweizer Gesundheitsbehörden und der Führung der Gesundheitsdirektion des Kantons Zug zusammen.

Eine Helferin führt die Delegation der Schweiz an. Wie die Volunteers während der Winteruniversiade geschützt werden sollen, ist noch unklar. Bild: PD

Schon jetzt ist klar: «Ein tragendes Element des Schutzkonzepts, das derzeit im Detail ausgearbeitet wird, ist die Impfpflicht für alle teilnehmenden Delegationen», wie in der Mitteilung festgehalten wird. Allerdings sind es nicht nur die 58 angekündigten Delegationen mit ihren rund 1600 Athletinnen und Athleten, die für ein funktionierendes Schutzkonzept berücksichtigt werden müssen. Miteinbezogen werden müssten auf jeden Fall auch die Veranstalter und die Offiziellen, vor allem aber auch die rund 3800 Helferinnen und Helfer. Diese Volunteers sind es nämlich, die die Durchführung einen Grossanlasses wie die Winteruniversiade erst ermöglichen.

Schützen ja – aber wie?

Wie genau all diese Gruppen konkret geschützt werden sollen, ist allerdings noch nicht ganz klar. Eine Impfpflicht jedenfalls ist noch nicht beschlossen, wie Isabelle Klein, Projektleiterin Kommunikation der Winteruniversiade 2021, auf Anfrage bestätigt. Sie verweist auf die derzeit laufende Detailausarbeitung des Schutzkonzeptes, in dem die Impfpflicht für den Staff noch nicht definiert sei. In diesem Zusammenhang lässt sich Guido Graf, OK-Präsident sowie Luzerner Gesundheits- und Sozialdirektor, in der Mitteilung wie folgt zitieren:

«Die Gesundheit aller Teilnehmenden und der lokalen Bevölkerung steht an oberster Stelle. Mit der Umsetzung eines entsprechenden Schutzkonzeptes werden wir dies sicherstellen.»

Sicher ist jedoch Stand heute, dass am Termin der Winteruniversiade 2021 in der Zentralschweiz und Graubünden vom 11. bis 21. Dezember festgehalten wird. Auf der Basis einer aktuellen Risikoabwägung und der Einschätzung der aktuellen Lage sowie der zu erwartenden Entwicklungen für Dezember habe der Vorstand des Vereins Winteruniversiade 2021 entschieden, die Vorbereitungsarbeiten weiterzuführen. Und Guido Graf beteuert: «Wir unternehmen alles, dass die Winteruniversiade stattfinden kann.» Das Meldeergebnis mit 58 Nationen zeige das grosse Bedürfnis der Studierenden nach einem internationalen Wettkampf.