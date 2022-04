Zentralschweiz CKW plant sechs neue Windparks und grosse Solarkraftwerke Die Stromproduktion in der Schweiz soll rasch mit erneuerbaren Energien ausgebaut werden. Am Donnerstag hat die CKW ihre Pläne präsentiert: Neue Windparks, grosse Photovoltaikanlagen und Wärmeverbünde. 28.04.2022, 11.08 Uhr

Die CKW will in der Zentralschweiz bis 2030 eine Milliarde Franken in die klimafreundliche Produktion von Strom investieren. Das teilt das Unternehmen mit. Damit könne Strom für 165'000 Haushalte und Wärme für 55'000 Haushalte produziert werden. Das sind die Eckpunkte:

Neue Windräder

Die CKW will in der Zentralschweiz und im Aargau sechs Windparks realisieren, die Strom für 30’000 Haushalte produzieren sollen. Geplant sind Windräder auf der Äberdingerhöchi (Gemeinden Pfaffnau/Reiden),

Visualisierung: PD

auf dem Salbrig bei Willisau

Visualisierung: PD

oder auf dem Ruswilerberg in der Gemeinde Ruswil

Visualisierung: PD

Photovoltaik-Grossanlagen

Solarpanels sollen nicht nur auf Dächern und an Fassaden installiert werden, sondern auch auf Freiflächen oder Gewerbe- und Landwirtschaftsflächen. Damit soll Strom für 9000 Haushalte produziert werden.

Solarpanels nicht nur auf Dächern, sondern auch auf Freiflächen. Bild: PD

Erhöhung des Staudamms

Weil Photovoltaik und Windturbinen wetterabhängig sind, soll auch die Wasserkraft für mehr Winterstrom sorgen. Die CKW prüft die Erhöhung des Staudamms des Göscheneralpsees im Kanton Uri.

Blick auf die Staumauer beim Göscheneralpsee. Bild: PD

Mehr Holzkraftwerke

Die CKW will die Strom- und Wärmegewinnung durch Holzheizkraftwerke ausbauen. Mehrere solche Kraftwerke sind in Planung, etwa in Schüpfheim.

In der Pflicht sieht die CKW aber auch die Politik. Damit die Stromlücke abgewendet werden könne, müssten die Rahmenbedingungen verbessert und vor allem die Bewilligungsverfahren beschleunigt werden, fordert sie. (rem)

