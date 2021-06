Zentralschweiz Dank diesem Hocker ist sie die beste Malerlehrtochter der Region Serena Villiger hat kunstreich einem Möbelstück einen neuen Anstrich verliehen – und so die Jury vom Hocker gehauen. 22.06.2021, 14.12 Uhr

Freuen sich über die Auszeichnung: Siegerin Serena Villiger mit dem Werk «Hakuna Matata» (rechts) sowie die Zweitplatzierte Nadine Iten (Mitte, mit «Jublawelten») und die Drittplatzierte Ivana Lindauer (mit «Frühling»). Bild: PD

Der Innerschweizerische Malerunternehmerverband (IMV) hat am Samstag in Goldau die Preise für den diesjährigen Lehrlingswettbewerb verliehen. Die Siegerin ist Serena Villiger aus Sins (AG), wie einer entsprechenden Medienmitteilung zu entnehmen ist. Unter dem Titel «Hakuna Matata» hat sie einen Hocker aus Holz in ein «farbenprächtiges kleines Chaos» verwandelt und so die Jury überzeugt. «Mein Werk wollte ich so farbig wie möglich machen», sagt Serena Villiger, «denn ich liebe Farben».