Zentralschweiz «Das sind keine Perspektiven»: So reagieren Gastrobranche und Regierungen auf den Lockerungsplan Der Bundesrat empfiehlt den Kantonen per 1. März Lockerungen. Nicht alle Zentralschweizer Regierungen wollen sich dazu äussern. Die Gastrobranche zeigt sich enttäuscht. Dominik Weingartner, Anian Heierli, Zoe Gwerder, Martin Uebelhart, Anja Schelbert und Christoph Clavadetscher Aktualisiert 17.02.2021, 23.04 Uhr

Der Bundesrat hat am Mittwochnachmittag seinen Lockerungsplan vorgestellt. Dieser beinhaltet zahlreiche Öffnungen per 1. März, etwa für Zoos, Museen und Läden. Aussen vor bleibt jedoch die Gastronomie. Restaurants sollen frühestens am 1. April wieder öffnen dürfen.

Die Luzerner Regierung wollte am Mittwoch noch keine Stellung nehmen zu den vom Bundesrat vorgeschlagenen Lockerungsschritten. Man werde sich im Rahmen der vom Bundesrat vorgesehenen Vernehmlassung bei den Kantonen äussern, liess ein Sprecher verlauten.

Der Präsident von Gastro Luzern, Ruedi Stöckli, ist gar nicht erfreut über die Pläne des Bundesrats. «Das sind keine Perspektiven», sagt er. Und:

«Alles andere geht auf, aber die Gastronomie lässt man darben. Ich verstehe es nicht.»

Stöckli hätte sich gewünscht, dass «wenigstens die Terrassen aufmachen dürfen, ab Mitte März vielleicht auch noch der Innenbereich». Dass es nun April werden soll, bis die Restaurants überhaupt teilweise öffnen dürfen, macht dem Gastro-Luzern-Präsident zu schaffen: «Ich bin sehr enttäuscht.» Zur fehlenden Öffnungsperspektive käme die Ungewissheit bezüglich Entschädigungen dazu. Stöckli: «Alle Gastronomen haben die Formulare für die Härtefallgesuche ausgefällt. Bis heute haben wir aber noch kein Geld gesehen.» Es sei unklar, wann die Hilfsmittel fliessen würden, so Stöckli. «Wie sollen wir unsere Mieten bezahlen? Das ist kein Zustand», sagt er. Er kenne viele Gastronomen, die aufhören wollten, sagt Stöckli weiter.

Restaurats und Cafés bleiben vorerst geschlossen. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. Januar 2021)

Die Zuger Regierung äusserte sich am Mittwoch nicht zu den Lockerungen: Sie werde ihre Haltung im ordentlichen Konsultationsverfahren einbringen, hiess es auf Anfrage.

Barbara Schneider, Präsidentin von Gastrozug, ist nach der Pressekonferenz des Bundesrats demotiviert.

«Es ist frustrierend: Es gibt keine Perspektiven, und ich sehe den Sinn nicht mehr, weshalb wir noch geschlossen haben müssen.»

Schneider hatte zwar nicht auf eine Öffnung Anfang März gehofft, aber auf eine Mitte März. «So hätten wir wenigstens das Ostergeschäft.» Die Aussicht, künftig die Terrassen öffnen zu können bezeichnet die Gastrozug-Präsidentin als «Humbug». «Es ist noch nicht Sommer», sagt sie. Zudem habe die Branche funktionierende Schutzkonzepte.

«Ich begrüsse, dass der Bundesrat die Mittel für die Härtefallmassnahmen aufstocken will», sagt der Nidwaldner Volkswirtschaftsdirektor Othmar Filliger. Dass der Bundesrat noch einmal nachgelegt habe, sei absolut notwendig mit Blick auf das, was im vergangenen Jahr und seit Beginn dieses Jahres passiert sei.

«Die Coronakrise hat die Nidwaldner Wirtschaft hart getroffen. Es ist uns ein grosses Anliegen, dass eine umfangreiche staatliche Unterstützung ermöglicht wird», so Filliger. Grundsätzlich positiv beurteilt er auch die angedachten Öffnungsschritte mit einem abgestuften Verfahren. Als wichtig erachtet er, dass die epidemiologische Lage hier gut im Auge behalten werde. «Die einzelnen Punkte der angedachten Lockerungen kann ich noch nicht beurteilen, das müssen wir zunächst noch genauer anschauen», hält er fest. «Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass der Bundesrat der Bevölkerung und der Wirtschaft aufzeigt, wie die nächsten Schritte aussehen.» Unabdingbar ist für Filliger dabei, dass es mit den Impfungen zügig vorwärtsgeht.

Keine Aussage macht er zur Forderung aus Bern, die derzeit geöffneten Aussenbereiche von Gaststätten in Skigebieten zu schliessen: «Das werden wir in der Regierung besprechen.»

Der Urner Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind ist nur teilweise zufrieden mit den angekündigten Lockerungen des Bundesrats. Dass Läden und Museen am 1. März wieder öffnen sollen, findet er richtig. «Ich habe gehofft, dass dies heute so kommuniziert wird», sagt er auf Anfrage. «Sicher war ich mir aber nicht.» Für ihn ist klar:

«Mit einem entsprechenden Schutzkonzept ist das machbar und verantwortungsvoll. Ich bin mir sicher, dass die Öffnung für Läden zu verantworten ist.»

Deutlich weniger Verständnis hat er für den verlängerten Lockdown in der Gastronomie. «Ja, ich hatte die Hoffnung, dass es für die Restaurants eine bessere Perspektive gibt», sagt er. Er denkt etwa an eine Öffnung auf der Terrasse oder auf eine erneute Diskussion Mitte März. Dass nun aber die ganze Gastrobranche einen weiteren Monat stillstehen soll, kommt für den Präsident der Konferenz der kantonalen Volkswirtschaftsdirektorinnen und -direktoren (VDK) überraschend. Camenzind hatte nach der PK des Bundesrats bereits Kontakt mit dem Urner Gastroverband. «Man ist natürlich schwer enttäuscht», sagt er. Den Gastronomen ginge es nicht nur ums Geld. Die Branche will arbeiten. Es fehle an Struktur. Zudem findet er es auch schade für die Bevölkerung: «Das gemeinsame ‹Kafi› fehlt.» Das vermisse auch er.

Die Milliarden für die kantonalen Härtefallprogramme seien noch mit Vorsicht zu geniessen, sagt der Obwaldner Volkswirtschaftsdirektor Daniel Wyler auf Anfrage. «Dieser Antrag des Bundesrats muss erst noch vom eidgenössischen Parlament verabschiedet werden.» Wenig abgewinnen kann Wyler dem Verteilschlüssel von 30 Prozent für die Kantone:

«Wenn der Bund schon bestimmt, welche Wirtschaftszweige geschlossen sein müssen, sollte er meiner Ansicht nach auch die Rechnung zahlen.»

Positiv findet Wyler, dass die Reserve für besonders betroffene Kantone auf eine Milliarde aufgestockt werden soll. «Davon hoffen wir in Obwalden profitieren zu können», sagt Wyler. Seien doch überdurchschnittlich viele Arbeitnehmende im Tourismus beschäftigt.

Er begrüsst auch die angedachten Öffnungsschritte. Mit Blick auf den zweiten Schritt bricht Wyler eine Lanze für die Fitnesscenter. «Dort muss man vorwärtsmachen.» Es gehe dabei nicht nur um das Stählen von Muskeln, sondern vor allem auch um jene Personen, die aus medizinischen Gründen auf solche Einrichtungen angewiesen seien. Ebenfalls frühestens im zweiten Schritt sollen die Aussenbereiche von Restaurants wieder öffnen dürfen. Dies wie auch die vom Bundesamt für Gesundheit geforderte Schliessung der Restaurantterrassen in Skigebieten hält Daniel Wyler für realitätsfremd. Setze man das um, würden die Leute zum Beispiel auf Sesselliften konsumieren mit einer entsprechenden Abfallbelastung für die Umwelt, oder sie würden sich in den Pisten aufhalten. «Beides wollen wir nicht», so der Volkswirtschaftsdirektor.

Der Bund entschied zudem, die Härtefall-Gelder zu verdoppeln auf 10 Milliarden Franken. Davon sind 4 für grössere Unternehmen vorgesehen, die einen Jahresumsatz von 5 Millionen und mehr erzielen. Diesen Teil trägt der Bund. Die restlichen 6 Milliarden sind für KMU. Von diesen 6 Milliarden übernimmt der Bund 70 Prozent. 30 Prozent müssen die Kantone beisteuern. «Wie im Vorfeld angekündigt, wären uns 20 Prozent lieber gewesen», so Camenzind. Gut sei aber, dass der Bund die Härtefallgelder für grosse Firmen vollumfänglich übernehmen würde. Sonst hätte es laut Camenzind für finanzschwächere Kantone eng werden können.

«Ich muss das zuerst verarbeiten, ich bin in einer Schockstarre», sagte Marco Heinzer, Präsident von GastroSchwyz. Die vom Bundesrat vorgeschlagenen Lockerungsschritte der Corona-Massnahmen sind ganz und gar nicht nach dem Gusto der Wirte. Dass womöglich erst ab 1. April geöffnet werden dürfe und auch dann erst die Terrassen, kann Heinzer nicht nachvollziehen:

«Das kann doch nicht sein! Wir sind sehr enttäuscht.»

Der GastroSchwyz-Präsident kritisiert scharf, dass der Bund die Coronakrise auf dem Buckel der Gastronomie austragen wolle. Doch der Verband wolle weiterkämpfen. «Wir suchen den Dialog und können nun nur auf unsere Regierung hoffen», sagt Heinzer.

Heinz Theiler, Präsident des Kantonal Schwyzerischen Gewerbeverbands, zeigte sich zwar erfreut über die geplante Öffnung der Läden, würde sich aber grosszügigere Lockerungen wünschen. Auch er findet, dass die Gastronomie so erst zu spät zum Zug komme. «Zumindest die Terrassen hätte man jetzt schon öffnen können», sagt auch Theiler.

Gross ist die Freude hingegen bei den Verantwortlichen des Tierparks Goldau. Direktorin Anna Baumann hofft nun, dass die vorgeschlagene Öffnung der Zoos auch von den Kantonen unterstützt werde. Weiter warten muss der Stammtisch. Wann die Innenbereiche von Beizen und Restaurants wieder zugänglich werden, ist unklar.