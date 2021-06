Zentralschweiz Die Gewitterneigung bleibt bestehen – am Sonntag drohen gar Überschwemmungen Ist am Wochenende gemütliches Grillieren mit Freunden möglich oder machen uns die für diese Jahreszeit typischen Gewitter einen dicken Strich durch die Rechnung? Die Antwort auf diese Fragen gibt Meteorologe Hannes Tobler von Meteonews. Ernst Zimmerli 18.06.2021, 17.15 Uhr

Über dem Zugersee deutet sich ein Gewitter an. Leserbild: Daniel Hegglin

In der Zentralschweiz herrscht bereits im Verlauf des heutigen Freitagabends und in der ersten Nachthälfte eine starke Schauer- und Gewitterneigung. Diese zieht von den Bergen ins Flachland, ist aber noch nicht flächendeckend. Gut möglich also, dass die einen den warmen Sommerabend draussen beim Grillieren oder beim Public Viewing geniessen können, während man sich andernorts vor einem Unwetter in Sicherheit bringen muss. Es ist laut Hannes Tobler von Meteonews «gerade für Luzern die typische Ausgangslage für Gewitter – und diese können dann zum Teil auch heftig mit starken Böen und Starkregen sein».

Saharastaub sorgt für diesige Sicht

Am Samstag gönnt uns das Wetter eine Verschnaufpause. Erwartet wird ein sonniger Hitzetag mit Temperaturen von über 30 Grad. Dabei wird nach Angaben von Hannes Tobler Saharastaub dafür sorgen, dass die Sicht mancherorts deutlich getrübt sein wird. Auch wenn Regengüsse im späteren Verlauf des Tages nicht ausgeschlossen werden können, so ist die Gewitterneigung doch deutlich niedriger.

Ganz schwach zeigt sich die Sonne durch den Saharastaub. Leserbild: Walter Buholzer

Lokale Überschwemmungen am Sonntag möglich

Der aus meteorologischer Sicht spannendste Tag verspricht dann der Sonntag zu werden. Während sich der Morgen wiederum sonnig präsentiert, steigt die Gewitterneigung im Verlaufe des Tags wieder deutlich an. Bereits am Nachmittag muss mit kräftigen Gewittern aus Südwesten gerechnet werden. «Da sind lokale Überschwemmungen möglich», so Tobler.

Das gewittrige Frühsommerwetter bleibt der Zentralschweiz auch zum Wochenbeginn erhalten. Die Temperaturen sinken zwar leicht, ein veritabler Temperatursturz ist in unserer Region nach Aussagen von Hannes Tobler jedoch «weit entfernt».